Augustin Lazar: Raportul MCV reprezinta un regres. Ar fi pacat sa renuntam la munca din ultimii 10 ani cand malul este atat de aproape

“Fata de raportul din ianuarie reprezinta un regres, ceea ce ar insemna reconsiderarea unor obiective care au fost considerate indeplinite in ianuarie”, a declarat Lazar, mentionand impactul negativ pe care proiectul de modificare a legilor justitiei l-a avut in opinia publica si pe plan international.Cu totii ne dorim ca la sfarsitul anului viitor sa fie indeplinite toate conditionalitatile - a continuat Lazar - sa se realizeze ceea ce ne dorim cu totii, sa se incheie in mod fericit monitorizarile.“Ar fi pacat sa renuntam la aceasta munca din ultimii zece ani cand, de fapt, malul este atat de aproape”, a adaugat procurorul general.