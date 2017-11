Papa Francisc a primit in dar un Lamborghini Huracan

Masina, care poate atinge pana la peste 300 de kilometri pe ora si are un pret de pornire in Italia de 185.000 de euro, va fi scoasa la licitatie in scopuri caritabile, se indica intr-o declaratie a Vaticanului.Incasarile vor merge catre o organizatie catolica care doreste sa intoarca crestinii exilati in Irak, catre o alta care ajuta victimele traficului de persoane in Italia si catre doua organizatii caritabile italiene care opereaza in Africa.