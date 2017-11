Klaus Iohannis: Raportul MCV, un serios semnal de alarma / Daca Guvernul si Parlamentul vor continua in aceeasi directie cu legile justitiei, Romania va face pasi inapoi

Comunicatul Administratiei Prezidentiale:"Daca actiunile Guvernului si Parlamentului Romaniei cu privire la procesul de modificare a legilor justitiei vor continua in aceeasi directie ca si pana acum, Romania va face pasi inapoi in ceea ce priveste functionarea sistemului judiciar si lupta impotriva coruptiei.Presedintele Klaus Iohannis impartaseste opinia Comisiei Europene conform careia procesul de modificare a acestei legislatii trebuie sa fie unul cat mai transparent si cu luarea in considerare a pozitiei tuturor actorilor din sistemul judiciar.

De la raportul din luna ianuarie 2017, care a consemnat progresele semnificative inregistrate pe parcursul anului 2016, in cel publicat astazi, Comisia Europeana arata ca doar una dintre cele 12 recomandari este implementata satisfacator si doar la alte 3 recomandari s-au inregistrat progrese reale.

Comisia Europeana atentioneaza ca impulsul pentru reforma sistemului judiciar a fost in general pierdut pe parcursul anului 2017 si a incetinit procesul de indeplinire a recomandarilor, existand riscul repunerii in discutie a unor subiecte pe care raportul din luna ianuarie 2017 le-a considerat ca fiind implementate.

In cei zece ani care au trecut de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, tara noastra a facut progrese importante in domeniul justitiei, progrese la care ultimele rapoarte MCV au facut constant referire. In acelasi timp, finalizarea monitorizarii Romaniei prin acest mecanism depinde in mod direct de caracterul sustenabil si ireversibil al acestor reforme.

Presedintele Klaus Iohannis atrage atentia ca intregul efort facut de Romania pentru intarirea reformelor in domeniul justitiei si combaterea coruptiei poate fi periclitat de actiunile unor oameni politici care refuza sa accepte ca datoria lor este sa lucreze in slujba cetatenilor si nu a unor interese partizane sau de grup.

Afectarea independentei sistemului judiciar si, in general, orice presiune sau incercare de a controla politic justitia, nu fac altceva decat sa intoarca Romania spre trecut.

Presedintele Klaus Iohannis reitereaza faptul ca va uza de toate atributiile sale constitutionale pentru a asigura independenta justitiei si un stat de drept functional. Aceasta este viziunea unei Romanii europene puternice, sustinuta prin vot de milioane de cetateni".