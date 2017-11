Sute de medici de familie protesteaza in Piata Victoriei, spunand ca "sistemul va intra in colaps" / O delegatie a protestatarilor a fost primita de Tudose

Cateva sute de medici de familie, dar si pacienti protesteaza, la aceasta ora, in Piata Victoriei, fata de subfinantarea asistentei medicale primare si fata de "imposibilitatea de practica optima a medicinii de familie", avertizand ca "sistemul va intra in colaps si va lasa milioane de pacienti fara ingrijirea medicala la care au dreptul in calitate de platitori de taxe si impozite", informeaza news.ro.

Premierul Mihai Tudose discuta la Palatul Victoria cu o delegatie a medicilor de familie care protesteaza in Piata Victoriei, potrivit unor surse guvernamentale. (Agerpres)

Mitingul a inceput la ora 11.00.

Actiunea de protest este organizata de "Coalitia Solidari pentru Sanatate", constituita la sfarsitul lunii octombrie si din care fac parte noua asociatii ale medicilor si pacientilor: Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF), Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), Salvati Copiii - Romania, Federatia Asociatiilor Bolnavilor cu Cancer (FABC), Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Autoimune (APAA), Asociatia Nationala pentru Protectia Pacientilor (ANPP), Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Neurodegenerative din Romania (APAN), Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) si Asociatia "Mame pentru mame".

Coalitia "Solidari pentru Sanatate" a anuntat in 2 noiembrie ca va declanta proteste fata de criza in care se afla sistemul national de asistenta medicala primara, organizand in mai multe judete actiuni de pichetare a sediile prefecturilor si caselor de asigurari de sanatate, precum si un miting in Capitala, in 15 noiembrie: "Coalitia Solidari pentru Sanatate a decis sa avertizeze prin actiuni de protest actuala clasa politica, precum si institutiile responsabile, privind sustenabilitatea sistemului national de asistenta medicala primara cu privire la situatia de criza mjora prelungita in care se afla acest segment de ingrijire a pacientilor".