Inalta Curte a hotarat ca Rovana Plumb sa fie cercetata pentru abuz in serviciu dupa o plangere depusa de fostul director al Romsilva

Ion Dumitru a depus o plangere impotriva Rovanei Plumb, pe care o acuza de abuz in serviciu, deoarece l-ar fi concediat in anul 2013 din functia de director al Romsilva, dupa ce el a primit o condamnare de trei ani cu suspendare.Procurorii au clasat dosarul, insa Ion Dumitru a cerut Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa-i oblige pe procurori sa redeschida ancheta.De asemenea, Ion Dumitru cere sa-i fie platite drepturile salariale pe ultimii patru ani si sa fie reincadrat la Romsilva.In iunie 2013, Ion Dumitru, fost deputat PSD si fost manager-director general al RNP - Romsilva, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in dosarul Romsilva II.Ion Dumitru era acuzat de DNA ca a aprobat cumpararea unui utilaj greu din Ucraina, care de fapt era un vehicul de tip militar model 1978, construit pe un sasiu de tanc tip T34. Utilajul a costat 294.330 de dolari, in timp ce pretul real a fost de 6.250 de dolari (adaos de 1.744%).Ulterior, Ion Dumitru a obtinut la Tribunalul Bucuresti anularea condamnarii de trei ani inchisoare cu suspendare, dupa decizia Curtii Constitutionale privind abuzul in serviciu.