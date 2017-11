CCR a respins sesizarea PNL privind schimbarea modului de functionare a Comisiei SRI 

Curtea Constitutionala (CCR) a respins miercuri, cu majoritate de voturi, sesizarea PNL impotriva regulamentului de functionare al comisiei parlamentare de control al SRI, prin care liberalii au contestat prevederea privind obligativitatea oricarei persoane de a se prezenta in fata comisiei atunci cand este chemata, au declarat pentru News.ro surse din interiorul CCR.

Decizia CCR de respingere a sesizarii PNL a fost luata cu sase voturi "pentru" si doua "impotriva", unul dintre judecatori fiind absent de la sedinta. Pentru admiterea sesizarii s-au pronuntat Livia Stanciu si Maya Teodoroiu, cele doua judecatoare urmand sa redacteze si doua opinii separate.

Pe 24 octombrie, PNL a depus la CCR o sesizare a Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 85/2017 pentru modificarea si completarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 30/1993 privind organizarea si functionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, care, in opinia liberalilor, contravine prevederilor art. 1 alin (5), art. 23 alin. (1), coroborat cu art. 53 alin. (1) si art. 111, alin. (1), coroborat cu art. 31, alin (3), teza II din Constitutie.

In sesizare se arata ca hotararea incalca principiul legalitatii. Liberalii subliniaza ca nicio comisie permanenta a Parlamentului nu poate avea caracter perpetuu de comisie de ancheta.

"Pe cale de consecinta atributele speciale cu care este investita o comisie de ancheta pot fi folosite de o comisie permanenta numai printr-o hotarare specifica, adoptata de Parlament, in care este precizat scopul anchetei, obiectivele acesteia si perioada determinata in care aceasta va efectua ancheta. Solutia regulamentara precizata mai sus este justa deoarece impiedica utilizarea abuziva a prerogativelor puse la dispozitia unei comisii de ancheta, printre care si citarea sau invitarea unor persoane fizice la sedintele comisiei. Utilizarea acestor prerogative in mod abuziv poate aduce atingere drepturilor si libertatilor cetatenesti, cum ar fi, de exemplu, inviolabilitatea libertatii individuale", se arata in document.