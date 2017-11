Tudorel Toader spune ca Raportul MCV este pozitiv, desi anunta monitorizare pentru cel putin inca un an

Potrivit ministrului, Bruxelles-ul a luat act de progresele realizate de Romania in indeplinirea recomandarilor formulate in ianuarie 2017."Este un raport de etapa, un lucru foarte important de subliniat", a spus Tudorel Toader, insistand de mai multe ori ca Romania poate indeplini obiectivul de ridicare a MCV in cursul anului viitor.Ministrul justitiei nu a vrut sa raspunda decat la o singura intrebare, care i-a fost pusa in legatura cu pacehtul de modificare a legilor justitiei.Tudorel Toader a rapsuns ca, daca exista o "proecupare, ea izvoraste din raportarea la un debut de proces legislativ, la un pachet de legi care nu a trecut de prima comisie, daramite sa ajunga la promulgare. Numai forma finala a legii produce efecte juridice."