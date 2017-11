Raportul MCV recomanda Romaniei sa astepte avizul Comisiei de la Venetia inainte de a schimba procedura de numire a procurorilor sefi

Reamintim ca pe data de 8 noiembrie, publicatia Politico scria ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-ar fi cerut ministrului Justitiei, Tudorel Toader, la intalnirea de la Bruxelles, sa astepte avizul comisiei de la Venetia inainte ca modificarile legilor justitiei sa fie aprobate.Comisia de la Venetia este un organism consultativ al Consiliului Europei, care a fost chemat in ultimii ani sa isi dea avizul in legatura cu modificarile legislative din unele tari, precum Polonia.Pe 25 octombrie, Liviu Dragnea declara ca legile justitiei vor fi adoptate in aceasta sesiune parlamentara, cu sau fara avizul Comisiei de la Venetia.