Comisia de ancheta a prezidentialelor din 2009 a decisa sa sesizeze Ministerul Justitiei cu privire la refuzul lui Kovesi de a se prezenta la audieri

Comisia parlamentara de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009 a decis miercuri sa sesizeze Ministerul Justitiei dupa ce sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a refuzat pentru a patra oara de a se prezenta la audieri, informeaza news.ro.

Propunerea de sesizare a Ministerului Justitiei a fost facuta de deputatul PSD Liviu Plesoianu, care a acuzat-o pe Laura Codruta Kovesi ca nu respecta deciziile Curtii Constitutionale.

"Ca ministru al Justitiei trebuie sa aiba o pozitie publica, trebuie sa ia o decizie in ceea ce o priveste pe doamna Kovesi, pentru ca altminteri inseamna ca putem sa inchidem si Curtea Constitutionala, inseamna ca putem renunta si la Constitutie si, in general, putem sa plecam cu totii acasa si sa lasam anumite persoane sa faca ce vor in tara asta in mod evident deasupra legii, desi in Constitutie scrie ca nimeni nu este deasupra legii", a spus Plesoianu.

Presedinta comisiei de ancheta, deputata PSD Oana Florea, i-a atras atentia lui Liviu Plesoianu ca jurisprudenta CCR interzice comisiilor de ancheta sa propuna sanctiuni pentru cei care refuza sa se prezinte la audieri.

"Cred ca atunci cand este vorba despre persoane care sunt intr-o functie publica, sunt platite din bani publici, este normal sa colaboreze cu institutia Parlamentului. Cred ca vorbim de un principiu, cred ca vorbim de respectul fata de Parlament, fata de autoritatea Parlamentului si va marturisesc ca am studiat legile de functionare a comisiilor de ancheta din alte tari si lumea nu poate sa conceapa cum si de ce cineva nu ar veni si nu ar colabora cu Parlamentul", a mai spus Florea.

La randul sau, deputatul USR Stelian Ion a solicitat respingerea sesizarii Ministerului Justitiei in cazul Laura Codruta Kovesi.

"Institutia Laura Codruta Kovesi, pentru ca intelegem ca e institutie din moment ce s-a pronuntat Curtea Constitutionala la modul personal, nu poate fi adusa cu forta, indiferent ca ne place sau nu ne place. S-au depus diferite raspunsuri pe care le putem avea in vedere, colaborarea poate fi facuta si in scris. Diferenta dintre a aduce fizic o persoana in fata acestei comisii si a avea un punct de vedere scris nu este alta decat de imagine. Este o chestiune de a pune presiune si de a umili un magistrat in sensul in care sa fie adus cu forta in fata acestei comisii. Chiar daca ar veni nu ar putea sa declare altceva decat doreste si considera ca trebuie sa declare. Sa nu faceti nicio sesizare pentru ca mie mi se pare total nepotrivita o asemenea sesizare", a explicat deputatul USR.

Propunerea formulata de Liviu Plesoianu a fost adoptata insa cu majoritate de voturi, urmand ca ministrului Justitiei sa ii fie adus la cunostinta faptul ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a refuzat sa se prezinte la audieri in comisie.

Sefa DNA a refuzat marti pentru a patra oara sa se prezinte in fata comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, unde fusese chemata pentru miercuri dimineata, reluand explicatia ca nu detine informatii sau documente necesare clarificarii imprejurarilor si cauzelor in care s-au produs evenimentele supuse cercetarii parlamentare.