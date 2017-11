Comisia Europeana publica miercuri raportul MCV pentru Romania

Raportul va fi facut public de Bruxelles la ora 11.00.Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a spus miercuri dimineata ca la ora 11.30 va da o declaratie referitoare "la progresele din raportul Comisiei, progresele din recomandarile MCV".Toader a declarat miercurea trecuta ca printre temele discutate la intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermas a fost raportul MCV si propunerile "sensibile" din legile Justitiei.Toader a afirmat ca au fost discutate evolutiile inregistrate in indeplinirea celor 12 recomandari din MCV, in perspectiva faptului ca urmeaza sa fie redactat si publicat raportul intermediar privind stadiul indeplinirii fiecareia dintre recomandari."Imi exprim convingerea ca va fi un raport de parcurs intermediar, echilibrat, obiectiv, care sa constate respectivele evolutii, repet, in indeplinirea fiecareia dintre cele 12 recomandari", a mentionat ministrul.