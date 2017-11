Vaslui: O doctorita a fost luata la palme intr-un restaurant de fiul unei foste paciente, care a murit luna trecuta

Doctorita se afla in timpul liber si lua masa alaturi de un grup de cunostinte, in acelasi restaurant aflandu-se si fiul femeii decedate, care, potrivit IPJ Vaslui, s-a ridicat de la masa, i-a dat acesteia doua palme si i-a reprosat ca este vinovata de moartea mamei sale."La sediul Politiei Municipiului Vaslui a fost depusa o plangere. Politistii efectueaza cercetari si au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de loviri si alte violente", a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Silvia Manta.Mama barbatului a fost internata in luna octombrie, cu o stare generala proasta, medicii afirmand ca pacienta tinuse o cura de slabire cu bicarbonat de sodiu. Femeia a fost supusa unei interventii chirugicale, dupa care a avut o evolutie satisfacatoare, insa in cateva zile a decedat. La acel moment, rudele femeii le-au reprosat cadrelor medicale ca sunt responsabile de decesul femeii si ca au anuntat familia cu intarziere despre moartea pacientei.