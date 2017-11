Tulcea: Un adolescent care conducea o masina a murit dupa ce a provocat un accident. Alti doi tineri sunt grav raniti

Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, in noaptea de marti spre miercuri, in judetul Tulcea, dupa ce a iesit cu masina pe care o conducea in afara carosabilului, in autoturism aflandu-se alti doi tineri, de 16 si 20 de ani, care au fost grav raniti, informeaza news.ro.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Tulcea, pompierii au fost solicitati sa intervina in noaptea de marti spre miercuri la un accident rutier petrecut pe DN 22D, intre localitatea Macin si Hanul Grecilor, dupa ce un autoturism a iesit de pe carosabi, la fata locului deplasandu-se o autospeciala, un echipaj SMURD si doua ambulante ale Serviciului Judetean.

In urma accidentului, un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar alti doi tineri aflati in masina, unul de 16 ani si altul de 20 de ani, au fost grav raniti, ei suferind multiple traumatisme. Ei erau constienti si au fost dusi la Spitalul Macin.

Politistii au stabilit ca masina era condusa de adolescentul de 16 ani care a decedat, el neavand permis de conducere. Conform primelor informatii, accidentul s-a produs deoarece tanarul nu a adaptat viteza la conditiile de drum.