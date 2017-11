Brasov: O ursoaica cu doi pui a intrat in curtea unui satean din Fundata si au mancat un miel

Persoana in curtea careia a intrat ursoaica a alertat autoritatile prin numarul unic de urgente 112. "Au fost alertati de la domiciliu doi jandarmi montani de la Postul de Jandarmi Montan Bran, care s-au deplasat la fata locului.De asemenea, au fost informati paznicii de vanatoare din zona localitatii Fundata", potrivit sursei citate. Dupa trei sferturi de ora, cand echipajul de jandarmi a ajuns la locul sesizarii, ursoaica nu mai era acolo fiind alungata de localnici. Paznicii de vanatoare au inceput sa patruleze in zona.Locuitorii din comuna Fundata au sesizat inca d ela inveputul acestei luni ca ca ursii si lupii ataca gospodariile oamenilor in cautare de hrana.