Zimbabwe: Armata anunta ca a preluat puterea pentru a curata tara de "criminalii" din jurul lui Mugabe, dar spune ca acesta este in siguranta

Soldati si vehicole armate au blocat drumurile catre principalele cladiri guvernamentale, catre parlament si catre tribunale in centrul capitalei Harare.Panicati din cauza situatiei, zimbabwenii s-au asezat la cozi la banci pentru a scoate bani.“Tintele noastre sunt doar criminalii din jurul lui (Mugabe) care comit crime ce provoaca suferinte sociale si economice, cu scopul de a a-i aduce in fata justitiei”, a declarat, la televiziunea nationala, generalul major SB Moyo.“In momentul in care ne vom indeplini misiunea, ne asteptam ca situatia sa se intoarca la normal”, a adaugat el.“Armata l-a retinut miercuri pe ministrul de finante, Igantius Chombo, a declarat o sursa guvernamentala. Chombo era un lider de marca al factiunii ‘G40’ a partidului de guvernare, ZANU-PF, condus de sotia lui Mugabe, Grace, ce vrea sa-i succeada sotului ei.Soldatii au fost trimisi in capitala Harare marti si au preluat controlul televiziunii publice, dupa ce ZANU-PF l-a acuzat pe seful armatei de tradare, ceea ce a dus la speculatii privind o lovitura de stat. Partidul de guvernamant din Zimbabwe a acuzat seful armatei de "conduita tradatoare" dupa ce a avertizat despre o posibila interventie militara in politica. Generalul Constantino Chiwenga l-a contestat pe presedintele Robert Mugabe dupa ce acesta l-a demis pe vicepresedinte. Gen Chiwenga a declarat ca armata este pregatita sa actioneze pentru a incheia epurarile din cadrul partidului ZANU PF al lui Mugabe.Un convoi de mai multe tancuri era vizibil marti pe una dintre arterele principale din suburbiile capitalei zimbabwene, Harare, a doua zi dupa un avertisment fara precedent al sefului armatei la adresa presedintelui Robert Mugabe, au declarat pentru AFP martori oculari.Vicepresedintele, Emmerson Mnangagwa, 75 de ani, mult timp prezentat ca succesorul presedintelui Mugabe, a fost demis din functie saptamana trecuta si a fugit din tara, dupa o disputa cu prima doamna a tarii, Grace Mugabe, 52 de ani.Mnangagwa era unul dintre locotenentii cei mai fideli ai lui Mugabe, alaturi de care a lucrat peste 40 de ani.Declaratiile sefului armatei par sa vizeze eforturile din ce in ce mai ofensive ale lui Grace Mugabe pentru a se apropia de putere. Dupa inlaturarea lui Mnangagwa, aceasta pare sa fie in pozitia ideala pentru a-i succede sotului sau in varsta de 93 de ani.