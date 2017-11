Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate, Horia Georgescu, asteptat miercuri la Comisia SRI

Anuntul a fost facut la Antena 3 de seful comisiei, social-democratul Claudiu Manda, care a precizat ca Georgescu ar urma sa vina de la ora 15.00.

In martie, Dan Andronic a vorbit despre mai multe intalniri si petreceri la care ar fi participat George Maior, Liviu Dragnea. Sebastian Ghita, Laura Codruta Kovesi, procurori, judecatori si la care erau luate decizii importante, nominlizandu-l si pe Horia Georgescu.

Atunci, comentand aceste informatii, Georgescu a scris pe contul sau de Facebook: "Am participat la unele evenimente private de tipul celor mentionate, fiind invitat. Nu doresc sa comentez alte detalii referitoare la participanti".

El va fi prezent la comisia SRI in cadrul seriei de audieri declansate ca urmare a afirmatiilor fostului angajat SRI Daniel Dragomir privind relatiile sefilor serviciului cu politicieni si influentarea unor decizii in justitie.

De altfel, in ceea ce-l priveste pe Dragomir, Claudiu Manda a spus ca este posibila o noua audiere, mai ales ca acesta a ajuns luni la comisie si a mai adus o serie de documente. "Nu sunt documente clasificate si a ramas sa stabilim o data la comisie in care sa dezvolatm lucrurile acestea¬, a spus Manda, adaugand ca urmeaza si alte audieri, fiind asteptati Alina Bica, Adrian Sarbu, Dan Andronic si seful Directiei Generale de Informatii a Armatei.

In aceeasi emisiune, Claudiu Manda a reluat afirmatia conform careia Traian Basescu a spus ca va veni la comisie, dar ceva mai tarziu., precizand ca acesta "trebuie sa confirme sau sa infirme niste marturii facute la comisie".

Horia Georgescu a detinut functia de secretar general al ANI in perioada noiembrie 2008 - martie 2012, din aprilie 2012 devenind presedinte al institutiei.

El a demisionat din functie in 16 martie 2015, dupa ce a fost retinut de DNA, fiind acuzat de abuz in serviciu ca urmare a activitatii sale in cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), in legatura cu despagubiri pentru terenuri supraevaluate.