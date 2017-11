Citeste pe Stirile ProTV

Pana sa ajungem sa atestam cat mai multe produse alimentare la nivel de top in Uniunea Europeana, ne miscam ceva mai bine la capitolul "traditionale". Judetul Brasov are 169 de produse atestate traditional si este pe primul loc in top.Macelar din tata-n fiu, Viorel Babet prepara carnati, caltabosi, jumari, sunculita si muschiulet. Pentru ca nu contin conservanti, sunt valabile cel mult o saptamana.