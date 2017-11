Liga Studentilor Iasi: A treia sesiune de Bac elimina ideea de competitie si determina elevii sa amane sustinerea examenului

Studentii ieseni se opun initiativei ministrului Educatiei Liviu Pop de a introduce a treia sesiune a examenului de Bacalaureat, pentru ca acest lucru ar duce de fapt la scaderea calitatii invatamantului preuniversitar, eliminand ideea de competitie si determinand elevii sa amane sustinerea examenului, scazand astfel rata de promovabilitate.









Potrivit Ligii Studentilor Iasi, va scadea si calitatea invatamantului superior, oferind posibilitatea absolventilor de liceu de a sustine fiecare proba a bacalaureatului in cate o sesiune, urmand ca dupa un an de la terminarea studiilor liceale sa fie admisi pe baza de dosar la facultate cu o nota statistic mai mare decat cei care au sustinut bacalaureatul direct, la finalul clasei a XII-a.





"Calitatea invatamantului preuniversitar nu ar trebui masurata doar prin indicatori de ordin cantitativ, precum rata promovabilitatii la bacalaureat, care sunt utilizati de cele mai multe ori pentru bifarea unor obiective politice declarative, ci ar trebui masurata in primul rand prin indicatori calitativi, care sa releve profunzimea problemelor din sistem. Rata scazuta a promovabilitatii la examenul de bacalaureat este legata in primul rand de nivelul scazul de pregatire de care beneficiaza elevii din liceele tehnice si profesionale, iar in al doilea rand de lipsa de perspectiva pe care o au acestia pe piata fortei de munca din Romania, in lipsa unei calificari profesionale adecvate, preferand sa renunte la sustinerea bacalaureatului. O rata de promovabilitate crescuta nu trebuie obtinuta artificial prin astfel de propuneri, ci trebuie sa fie un rezultat firesc al unui invatamant preuniversitar performant", a declarat Cosmin-Teodor Cotos, primvicepresedinte al Ligii Studentilor, potrivit unui comunicat al LS Iasi.