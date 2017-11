MAE: Incepand de la 1 decembrie, romanii nu mai sunt obligati sa aiba viza pentru Canada, dar trebuie sa obtina o autorizatie electronica de calatorie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, incepand cu data de 1 decembrie, autoritatile canadiene intentioneaza sa elimine cerinta obligativitatii vizelor pentru cetatenii romani care vor calatori in Canada pentru sederi de maxim sase luni in scop turistic, indiferent de tipul pasaportului detinut, dar subliniaza faptul ca autorizatia electronica de calatorie este obligatorie in cazul calatoriei cu avionul, scrie Agerpres.





Autorizatia electronica de calatorie (eTA) reprezinta o cerinta obligatorie pentru toti cetatenii straini exonerati de obligativitatea detinerii vizei, care tranziteaza sau calatoresc in Canada pe calea aerului. Autorizatia electronica de calatorie (eTA) are o valabilitate de cinci ani (sau, dupa caz, pana la expirarea valabilitatii pasaportului), informeaza un comunicat al MAE transmis AGERPRES.





Sursa citata arata ca obtinerea autorizatiei electronice de calatorie se va putea realiza doar online, accesand www.Canada.ca/eTA-Romania.





Data si ora exacta la care autorizatia electronica de calatorie (eTA) va fi accesibila cetatenilor romani vor fi comunicate in timp util, ulterior transmiterii acestor informatii de catre autoritatile canadiene.





MAE mentioneaza ca, pentru obtinerea autorizatiei electronice de calatorie si, ulterior, pentru accesul pe teritoriul canadian, cetatenii romani trebuie sa fie in posesia unui pasaport valabil, indiferent de tipul acestuia (pasaport simplu electronic, pasaport simplu, pasaport simplu temporar, pasaport diplomatic si pasaport de serviciu).





Persoanele care intentioneaza sa intre in Canada pe cale terestra (autoturism, autobuz, tren) sau maritima (la bordul unei ambarcatiuni, inclusiv al unui vas de croaziera), ulterior datei de 1 decembrie, trebuie sa detina doar un pasaport valabil, fara a mai fi necesara obtinerea autorizatiei electronice de calatorie (eTA).





Cetatenii romani care intentioneaza sa urmeze in Canada studii cu durata de peste sase luni sau sa exercite activitati lucrative, indiferent de durata, trebuie sa obtina in prealabil un permis de studii, respectiv de munca.





Liberalizarea regimului de vize pentru cetatenii romani care doresc sa calatoreasca in Canada reprezinta concretizarea demersurilor sustinute, intreprinse in ultimii ani de autoritatile romane pe langa autoritatile canadiene, atat la nivel bilateral, cat si in format trilateral, cu sprijinul Comisiei Europene, aminteste MAE.





Decizia autoritatilor canadiene constituie etapa finala a procesului de liberalizare a regimului de vize pentru cetatenii romani, inceput la 1 mai, cand anumite categorii de cetateni romani au inceput sa beneficieze de acest regim (detinatorii unei vize de rezidenta temporara in Canada in ultimii 10 ani sau ai unei vize valabile tip non-immigrant pentru SUA).