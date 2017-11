FOTO Detalii despre tentativa de spionaj dejucata de SRI: Cum a incercat sarbul Zivkovic, care a luptat in estul Ucrainei de partea pro-rusilor, sa afle secrete despre bazele militare si radarele Romaniei de la Marea Neagra

Bratislav Zivkovic are 42 de ani si este liderul miscarii cetnice din Serbia, organizatie cunoscuta ca fiind una paramilitara cu orientari nationalist-soviniste. Zivkovic, un militar de cariera, a participat la majoritatea conflictelor armate din regiunea balcanica, dar si conflictul declansat in estul Ucrainei si in peninsula Crimeea. De altfel, Zivkovic, alaturi de alti membrii ai gruparii cetnice, au participat activ in luptele din zona Donetsk si Lugansk.In cursul anului 2017, SRI l-a identificat pe Zivkovic dupa ce a intrat in Romania si a inceput sa deruleze actiuni preparatorii pentru spionaj, au detaliat reprezentanti ai Serviciului Roman de Informatii.---Zivkovic a parasit teritoriul tarii si a intrat in Bulgaria in cursul zilei de luni, iar Curtea de Apel la declarat indezirabil pentru 15 ani la propunerea SRI. Zivkovic a plecat din Romania imediat dupa ce a fotografiat o serie de documente despre care ar fi crezut ca sunt informatii secrete despre un radar din Satu Mare. In fapt, documentele fotografiate au fost plasate special de catre SRI."Vreau sa subliniez ca cetateanul sarb nu a reusit sa intre in posesia niciunui document sau informatie clasificate", a declarat Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al SRI.Pe parcursul anului 2017 Bratislav Zivkovic a intrat de mai multe ori in Romania, prima data in luna mai, ajungand in Constanta din Luhansk via Moscova si Budapesta.Potrivit SRI, Zivkovic a fost preocupat de configurarea unei retele informative, de identificarea persoanelor cu diferite niveluri de acces, a locatiilor, de recunoastere in teren si marcarea cu GPS a diferitelor obiective.Zivkovic, de cariera militar, ar fi fost bine antrenat in tehnici de contrafilaj si in modalitati de comunicare criptata si protectie contrainformativa.Zivkovici a fost interesat in special de bazele militare din zona de sud-est a Romaniei, mai exact baza militara Romano-americana de la Mihail Kogalniceanu, precum si de diverse instalatii radar militare si civile. De-a lungul vizitelor sale in Romania Zivkovic s-a deplasat in mai multe zone din Dobrogea, precum si pe intreaga coasta pana in zona Deltei.In doua instante - in lunile iulie si octombrie - Zivkovic a fost monitorizat in timp ce a incercat sa observe, fotografieze si sa marcheze pe GPS mai multe radare amplasate la Marea Neagra.La finalul fiecarei vizite, cetateanul sarb ar fi redactat un raport pe care l-ar fi trimis printr-un canal anonimizat si protejat catre coordonatorul sau.SRI sustine ca sarbul a fost monitorizat constant si ca nu a reusit sa obtina "informatii clasificate de natura sa afecteze interesele de securitate nationala".Decizia SRI de a cere instantei ca sarbul sa fie declarat indezirabil a venit in urma unei analize interne care a considerat aceasta masura ca fiind cea mai sigura.De altfel, dupa fotografierea documentelor "plantate" de SRI, Zivkovic a iesit din Romania, iar la granita cu Bulgaria i-ar fi fost inmanata citatia pentru a se prezenta la Curtea de Apel Bucuresti, marti de la ora 14:00 pentru "aspecte ce tin de securitatea nationala".---Bratislav Zivkovic s-a nascut in 1975 in Krujevac, Serbia. Este cetatean sarb, dar a primit si pasaport din partea provinciilor pro-ruse din estul Ucrainei.Este militar de cariera, a participat la conflictele armate din Kosovo, Bosnia, Croatia si Ucraina primind, pentru activitatea desfasurata, 4 decoratii din partea Federatiei Ruse, potrivit profilului realizat de SRI.Zivkovic este liderul miscarii cetnice din Serbia, o grupare ultranationalista, promotoare a valorilor slave. Zivkoviv este pro-rus si anti-occidental declarat.Din 2014, alaturi de membrii ai Miscarii Cetnik, a luptat in Crimeea si zonele Luhansk si Donbas din estul Ucrainei. Zivkovic calatoreste des in Bulgaria, Romania, Ucraina si Rusia, desi vorbeste limba rusa la un nivel mediu, iar cunostintele de limba engleza se rezuma doar la un nivel conversational.Zivkovic se afla pe lista criminalilor de razboi publicata de "Centrul de cercetare a crimelor impotriva securitatii nationale a Ucrainei, pacii, umanitatii si dreptului international pentru informarea autoritatilor de aplicare a legii si a serviciilor speciale cu privire la teroristii pro-rusi, separatisti, mercenari si criminali de razboi", iar pentru activitatea desfasurata in Rusia, Crimeea si Novorusia, membrilor Miscarii Cetnice le-au fost acordate medalii: ("Pentru a treia aparare a Sevastopolului", oferita de Crimeea, "Pentru revenirea Crimeei", oferita de Ministerul Apararii din Rusia) si alte insemne militare.