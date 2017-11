Gorj: Fosti sefi ai Complexului Energetic Oltenia au fost condamnati la inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu

Fostul manager al Complexului Energetic Oltenia (CEO), Laurentiu Ciobotarica, fostul director al Diviziei Miniere, Daniel Antonie, si fosta directoare a Directiei Juridice a companiei, Dorina Jianu, au fost condamnati, marti, la cate trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, decizia magistratilor Tribunalului Gorj putand fi atacata in termen de zece zile, relateaza Agerpres.





Potrivit hotararii postate pe site-ul Tribunalului Gorj, Laurentiu Ciobotarica a fost condamnat la 3 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara prin interzicerea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a ocupa functia de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii, ceilalti doi fosti sefi primind aceeasi condamnare cu interzicerea acelorasi drepturi. Inculpatii sunt obligati, totodata, la efectuarea a cate 80 de zile de munca in folosul comunitatii.





"Admite actiunea civila formulata de partea civila Societatea Complexul Energetic Oltenia SA - societate administrata in sistem dualist si obliga inculpatii in solidar la suma de 157.691 lei despagubiri civile, reprezentand suma de 128.100 lei - cele 5 remuneratii fixe lunare si 29.591 lei reprezentand contributii achitate de catre societate la bugetul consolidat al statului. Mentine masurile asiguratorii dispuse prin ordonantele procurorului din 06.06.2016 prin instituirea unui sechestru asupra bunurilor inculpatilor", se mai precizeaza in decizia magistratilor.





Cei trei fosti sefi ai CEO au fost cercetati in stare de libertate din luna iunie 2016, anterior fiind plasati sub control judiciar.





Ion Laurentiu Ciobotarica, director general executiv al SC Complexul Energetic Oltenia (CEO) SA Targu Jiu, si Daniel Antonie, director Divizia miniera din cadrul aceleiasi societati, au fost urmariti penal pentru abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, iar Dorina Jianu, director al Directiei juridice si guvernanta corporatista, a fost cercetata pentru complicitate la savarsirea aceleiasi infractiuni.





"La data de 22 decembrie 2015, inculpatii Ciobotarica Ion Laurentiu, in calitate de presedinte al directoratului SC CEO SA Targu Jiu, si Antonie Daniel, in calitate de membru al directoratului SC CEO SA Targu Jiu, au aprobat si acordat in mod nelegal unei persoane o compensatie financiara constand in cinci remuneratii fixe lunare avute de aceasta din urma in calitate de membru al aceluiasi directorat, respectiv 128.100 lei. Cei doi au beneficiat de sprijinul inculpatei Jianu Dorina, director al Directiei juridice si guvernanta corporatista, care a intocmit o opinie juridica favorabila punctului de vedere al acestora", se arata intr-un comunicat al DNA.





Conform acestuia, Ciobotarica, in intelegere cu Jianu, ar fi suprapus in mod intentionat diverse prevederi legale si situatii de fapt pentru a crea confuzie si a da o aparenta de legalitate actiunilor lor.





Prejudiciul produs societatii de cei trei a fost calculat, conform DNA, la 128.100 de lei.