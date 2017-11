Cetatean sarb, membru al unei grupari paramilitare, care a incercat sa spioneze baze militare in Romania, declarat indezirabil la propunerea SRI

"Zivkovic Bratislav este comandantul organizatiei de cetnici din Serbia "Cetniciki Pokret". Aceasta organizatie este cunoscuta ca fiind una paramilitara cu orientari nationalist-soviniste", a declarat purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea"In cursul anului 2017, ZIVKOVIC BRATISLAV s-a deplasat de mai multe ori in Romania, cu scopul de a intreprinde activitati de culegere de informatii care, potrivit cadrului legal in domeniu, constituie riscuri si amenintari la adresa securitatii nationale. ZIVKOVIC a intreprins acte preparatorii de procurare si transmitere a unor secrete de stat unei puteri sau organizatii straine, ori agentilor acestora, si constituirea de retele informative pe teritoriul Romaniei", a mai spus reprezentantul SRI.Potrivit acestuia, Zivkovic "a manifestat interes pentru obtinerea de documente clasificate referitoare la infrastructura critica si obiectivele militare nationale, cat si ale aliatilor, amplasate in sud-estul Romaniei cu intentia de a afecta parteneriatele noastre strategice. Toate actiunile cetateanului sarb derulate in Romania au avut un caracter clandestin si un modus operandi specific activitatilor de spionaj".Directia Generala Contraspionaj a SRI a condus la prevenirea exfiltrarii de informatii clasificate de natura sa afecteze interesele de securitate nationala."Aici vreau sa subliniez ca cetateanul sarb nu a reusit sa intre in posesia niciunui document sau informatie clasificate", a spus Marincea.Evaluarea SRI arata ca prezenta lui ZIVKOVIC BRATISLAV pe teritoriul national constituie un risc la adresa securitatii nationale, motiv pentru care a fost sesizat Ministerul Public, cu propunere de declarare ca indezirabil.In calitate de autoritate nationala pe profil contraspionaj, SRI a avut ca misiune prioritara prevenirea oricaror riscuri si amenintari la adresa cetatenilor Romaniei si a cooperat in acest caz cu institutii interne (Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrari, respectiv cu Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti), precum si cu partenerii nostri externi, potrivit reprezentantului SRI.