Liderul "Clanului Sportivilor", Eugen Preda ar putea fi eliberat in baza legii recursului compensatoriu

Eugen Preda, considerat liderul clanului "Sportivilor", a fost condamnat in 2013 la 12 ani de inchisoare.Recent, in baza legii recursului compensatoriu, el a depus doua cereri de liberare conditionata. Cele doua cereri au fost reunite, magistratii Judecatoriei Focsani admitand cererea detinutului.Pentru moment, Preda, nu poate parasi insa penitenciarul, intrucat decizia nu este definitiva, iar procurorii pot contesta hotararea Judecatoriei Focsani.Eugen Preda se afla incarcerat la Penitenciarul Focsani.Liderul clanului Sportivilor a fost condamnat pentru furtul a zeci de arme AKM si pistoale din depozitul unitatii militare de la Ciorogirla, parte din ele gasite ulterior la domiciliul bunicilor sai.Alaturi de el au mai fost condamnate si alte persoane, unele fiind deja in libertate.