Fostul presedinte al Consiliului Judetean Timis Titu Bojin, judecat pentru abuz in serviciu si conflict de interese, a fost achitat

Fostul presedinte al Consiliului Judetean Timis Titu Bojin, actual director al Administratiei Bazinale de Apa Banat, judecat pentru abuz in serviciu si conflict de interese, a fost achitat, scrie News.ro. Decizia, care a fost luata de Curtea de Apel Timisoara, este definitiva.





Anterior, Tribunalul Timis a decis achitarea lui Bojin pentru abuz in serviciu si l-a condamnat pe acesta la un an si o luna de inchisoare cu suspendare pentru cele doua infractiuni de conflict de interese pentru care a fost judecat, decizia fiind atacata.





Magistratii Curtii de Apel au decis, marti, mentinerea in parte a deciziei Tribunalului, respectiv achitarea pentru infractiunea de abuz in serviciu si, in plus, a dispus ca Bojin sa fie achitat si pentru cele doua infractiuni de conflict de interese.





"S-a decis incetarea procesului penal pornit impotriva inculpatului B.T. pentru savarsirea a doua actiuni de conflict de interse. Temeiul incetarii fiind articolul 369, alin.6 Cod de Procedura Penala, raportat la art. 16, litera f Cod Procedura Penala (...) Solutia este definitiva", a declarat Cristian Pup, purtatorul de cuvant al Curtii de Apel Timisoara, pentru News.ro.





Fostul presedinte al Consiliului Judetean Timis, Titu Bojin, care acum ocupa functiile de director al Administratiei Bazinale de Apa Banat si consilier judetean din partea UNPR, a fost trimis in judecata in octombrie 2015 pentru abuz in serviciu si doua infractiuni de conflict de interese. El a fost acuzat ca inainte de a ocupa functia de presedinte al CJ Timis, cand era director al Administratiei Bazinale de Apa Banat, a favorizat firma detinuta de familia sa, atribuindu-i contracte in mod preferential. In urma problemelor penale, Titu Bojin a fost schimbat din functia de lider al PSD Timis, locul sau fiind luat atunci de Sorin Grindeanu, care ulterior a ocupat si functia de presedinte al Consiliului Judetean Timis. Bojin nu a mai putut candida pe listele PSD la alegerile locale din 2016, astfel ca a ales sa se inscrie in UNPR.