 Profesorii care vor urma cursurile de formare “CRED” vor primi cate 600 de lei

Profesorii care vor urma cursurile de formare din proiectul "Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti" (CRED) vor primi o subventie de 600 de lei pentru transport si mancare, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Educatiei, Gabriel Ispas, relateaza Agerpres.





"La nivelul finantatorului am convenit (...) sa acordam aceasta subventie de 600 de lei pentru fiecare cadru didactic implicat in proiect. In acest fel, pe langa faptul ca profesorii nu vor plati pentru formare, o noutate pentru sistemul educational in ultimii ani, vor avea si o subventie pentru a plati toate costurile pe care le au pentru deplasare, respectiv pentru alimentatie", a declarat Gabriel Ispas, cu ocazia lansarii proiectului, marti, la Palatul Parlamentului.





El a precizat ca activitatile cele mai importante vor fi cele care vizeaza formarea a 55.000 de cadre didactice la nivel national, 2.750 de cursuri si peste 330.000 de ore de formare.





Potrivit secretarului de stat proiectul are ca obiective: "facilitarea unei abordari curriculare unitare si coerente centrate pe competente in randul decidentilor si partenerilor educationali pentru asigurarea de oportunitati egale pentru elevi care apartin in special grupurilor vulnerabile, inclusiv cei reintegrati intr-un program de tip 'A doua sansa'".





Pentru a asigura acoperire nationala, CRED beneficiaza de un parteneriat activ la nivel local cu trei inspectorate scolare judetene (Bihor, Iasi si Bucuresti) si opt Case ale Corpului Didactic (Botosani, Brasov, Bucuresti, Buzau, Cluj, Olt, Teleorman si Timis).





Proiectul se va derula in perioada 2017 - 2021 si are un buget de pana la 42 milioane de euro.