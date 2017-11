Kovesi refuza pentru a patra oara sa se prezinte in fata comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009

Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a refuzat marti pentru a patra oara sa se prezinte in fata comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, unde fusese chemata pentru miercuri dimineata, reluand explicatia ca nu detine informatii sau documente necesare clarificarii imprejurarilor si cauzelor in care s-au produs evenimentele supuse cercetarii parlamentare, relateaza News.ro.





"Va aduc la cunostinta ca nu detin <<informatii si/sau documente necesare clarificarii imprejurarilor si cauzelor in care s-au produs evenimentele supuse cercetarii parlamentare>>", le-a transmis Laura Codruta Kovesi marti parlamentarilor din comisia de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009.





Sefa DNA a fost chemata din nou, pentru miercuri, la audieri de catre comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, dupa ce decizia Curtii Constitutionale (CCR) privind obligativitatea acesteia de a se prezenta in fata comisiei a fost publicata in Monitorul Oficial.





"Nu am idei preconcepute, ne facem datoria in continuare. Este decizia dansei daca vine sau nu (...) Din pacate, Romania a inclus in Constitutie, dupa modelul altor state, posibilitatea de a avea comisii speciale de ancheta, dar nu a inteles pe deplin importanta acestei comisii si greutatea lor", a declarat presedinta comisiei de ancheta, Oana Florea, intrebata ce se intampla daca sefa DNA nu va da curs nici de aceasta data invitatiei.





"CCR statueaza obligativitatea oricarei persoane care detine o functie publica de a veni la Parlament in virtutea principiului colaborarii loiale si in virtutea bunei credinte pentru a lamuri aspecte si evenimente semnificative din viata societatii", a mai spus ea.





Curtea Constitutionala a admis, pe 3 octombrie, sesizarea formulata de presedintii celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in ceea ce priveste obligatia sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, de a se prezenta sau de a raspunde in scris in fata comisiei parlamentare de ancheta privind prezidentialele din 2009.





Curtea Constitutionala (CCR) sustine in motivarea deciziei prin care o obliga pe sefa DNA, laura Codruta Kovesi sa se prezinte in fata comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 ca aceasta a incalcat autoritatea Parlamentului prin refuzul de a se prezenta in fata comisiei si nu a dovedit loialitate fata de valorile si principiile consacrate de Constitutie. In schimb, trei dintre cei noua judecatori ai CCR, Livia Stanciu, Maya Teodoroiu si Stefan Minea, demonstreaza contrariul si spun ca sefa DNA nu poate fi obligata sa se prezinte in fata unei comisii parlamentare de ancheta.





Laura Codruta Kovesi a refuzat pana acum de trei ori de a se prezenta in fata comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, explicand ca nu detine informatii potrivit carora in procesul electoral s-ar fi implicat persoane sau autoritati cu scopul vicierii rezultatului scrutinului.