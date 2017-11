Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Prahova, George Duta, victima a fost atacata de animal in curtea locuintei sale, aflata in apropierea padurii.Batranul a suferit multiple plagi in regiunea abdominala si la femurul drept. Barbatul a fost preluat de ambulanta si dus la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti.