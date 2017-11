Liviu Pop aduce in discutie posibilitatea regandirii normei didactice si reducerea numarului de ore

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, ia in calcul regandirea normei didactice si reducerea numarului de ore, astfel incat sa-i ofere mai mult timp de perfrectionare, in contextul in care, spune el, sunt nepermis de multe cadre didactice necalificate in sistem.





Liviu Pop a declarat intr-un interviu pentru Agerpres ca vrea sa atraga tineri in domeniul educatiei prin "formarea cadrelor didactice, sprijinul universitatilor, crearea celei de-a doua specializari pentru acei profesori care predau de multi ani de zile si alta specializare decat cea din diploma", dar si printr-o regandire a normei didactice.









"Poate o reducere a numarului de ore, pentru ca sunt foarte multe ore la unele clase, si introducerea "Scolii dupa Scoala" va duce la o regandire din acest punct de vedere a normei didactice ceea ce, cu siguranta, il va face pe cadrul didactic sa se perfectioneze mai mult si sa vina cu o dorinta mai ampla spre sistemul de invatamant", a declarat ministrul Educatiei.





Totodata, acesta a spus scoala nu va putea face singura acest lucru.





"Avem nevoie si de administratia locala care sa ne sprijine, pentru ca, pana la urma, tot ceea ce inseamna infrastructura scolara este in proprietatea administratiei locale. Un alt element pe care l-am facut prin proiectul de lege: am adus toti banii de salarii la minister. (...) Este un proiect de lege in asa fel incat plata salariilor sa se faca direct de la minister prin inspectorate, sa nu existe acea presiune locala ca nu se incadreaza in bugetul per elev. O evidenta clara a elevilor inca nu avem (...), desi suntem in secolul XXI", a mai spus Liviu Pop.