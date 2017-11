Doi brazilieni au fost prinsi pe Aeroportul Otopeni cu aproape doua kilograme de cocaina in stomac

Cei doi, Rodrigues Gomes Verice, in varsta de 41 de ani, si Lourenco da Silva Weslley, in varsta de 19 ani, au ajuns in Romania vineri, calatorind din Sao Paolo, Brazilia - Zurich, Elvetia (tranzit) - Bucuresti, impreuna cu o alta persoana de sex feminin."Cu ocazia efectuarii formalitatilor de frontiera, existand suspiciuni ca acestia transporta substante interzise, persoanele in cauza au fost supuse unui control cu raze X, ocazie cu care au rezultat indicii ca inculpatii detin in corp, in cavitatea stomacala, substante stupefiante", arata DIICOT, intr-un comunicat publicat marti.DIICOT a dispus "examinarea fizica, inclusiv investigatii si masuri medicale pentru a se elimina substantele sau obiectele straine despre care existau indicii ca ar contine droguri."La data de 10.11.2017, la sediul acestei directii, in momentul in care a fost prezenta pentru exprimarea acordului in vederea examinarii fizice, inculpata Rodrigues Gomes Verice a eliminat 15 casete de culoare alba, iar ulterior, la sediul Spitalului de Urgenta Floreasca, a eliminat ultima parte din obiectele detinute in corp, respectiv 114 casete , cantitatea totala fiind de 1.537 grame de cocaina", potrivit sursei citate."De asemenea, data de 10.11.2017 pana la data de 12.11.2017, la sediul Spitalului de Urgenta Floreasca, inculpatul Lourenco Da Silva Weslley a eliminat la randul sau obiectele detinute in corp, respectiv 43 casete de culoare alba, in cantitate totala de 426,4 grame cocaina", arata DIICOT.Acestia doreau sa transporte drogurile in Istanbul, Turcia, unde intentionau sa ajunga cu autocarul.In cursul zilei de marti, cei doi au fost prezentati Tribunalului Bucuresti cu popunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.