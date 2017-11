Revolutie PSD in Educatie: Liviu Pop se gandeste sa introduca a treia sesiune de bacalaureat, in decembrie sau februarie

'Este o discutie de a introduce o noua sesiune de bacalaureat si eu cred ca este necesara. Cat de utila este sesiunea din august, deja stim. Am vazut in ultimii zece ani de zile cati absolventi s-au prezentat in august si cati au luat examenul de bacalaureat. Si anul acesta am avut un numar mare de persoane care s-au inscris si totusi prezenta a fost foarte, foarte mica. Din punctul meu de vedere, cred ca un examen de bacalaureat, o alta sesiune ar trebui organizata undeva in decembrie, poate februarie, fiind vacanta de iarna', a spus Pop, care considera ca legea permite organizarea unei a treia sesiuni de bacalaureat.In opinia sa, a treia sesiune de bacalaureat ar putea deveni realitate anul viitor: "Daca o gandim, sa o gandim pentru anul viitor. Plecand de la realitate, noi o sa dam publice toate datele vizavi de cati s-au inscris, cati au participat, care a fost procentul. Eu cred ca din iulie pana in decembrie este timp suficient sa se pregateasca acei care nu si-au luat examenul de bacalaureat".Acesta a invocat faptul ca "in ultimii zece ani aproape 2.000.000 de romani au terminat clasa a XII-a dar, dintre acestia, "aproape jumatate nu si-au luat bacalaureatul, mai precis 800 si ceva de mii". Dintre acestia, "700.000 sunt pe zona liceelor tehnologice", a precizat ministrul."De ce asa de multi nu si-au luat examenul de bacalaureat? Este o intrebare la care cu toti trebuie sa ne raspundem, fapt pentru care aici trebuie sa regandim pe de-o parte tipul examenului de bacalaureat", crede acesta.Liviu Pop spune, in acest interviu, ca invatamantul profesional trebuie coroborat cu liceul tehnologic, "iar lucrul acesta trebuie sa il facem in noul proiect a legii educatiei nationale care anul viitor sa fie pregatit pentru a intra in septembrie - octombrie in Parlamentul Romaniei pentru dezbatere".