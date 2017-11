Oligarhul Plahotniuc este cercetat penal in Romania / Seful PD, in vizorul DIICOT pentru constituirea de grup infractional, santaj, inselaciune si spalare de bani

Jurnal TV, care a intrat in posesia ordonantei DIICOT, arata ca, potrivit documentului semnat pe 17 aprilie de procuroarea Raluca Negulescu, s-a dispus inceperea urmaririi penale in urma unei sesizari depuse de Veaceslav Platon la 3 august 2016."Sesizarea il priveste pe numitul Vladimir Plahotniuc om politic si cetatean al Republicii Moldova, motivat de faptul ca acesta ar detine si cetatenia romana, insa sub o alta identitate", se arata in ordonanta."Astfel, se arata ca in cursul anului 2011, intre Platon si Plahotniuc s-au purtat negocieri in legatura cu preluarea, prin persoane interpuse de ambele parti, a unor actiuni ale unor banci si societati comerciale inregistrate pe teritoriul RM: Victoriabank, Banca de Economii, ASITO, Victoria-Asigurari si Alfa Engineering, negocieri care s-au concretizat cu incheierea a doua tranzactii finale: o tranzactie principala publica (incheiata in scris la data de 02.12.2011, prin persoane interpuse, in Amsterdam) si o alta tranzactie secreta (care nu a fost incheiata in scris si care a avut in vedere desemnarea persoanelor interpuse). Incepand cu luna noiembrie 2013, dupa revocarea din functie a presedintelui Victoriabank, Consiliul de administratie al BNM a decis ca unii actionari detineau cota substantiala a capitalului social, fara permisiunea BNM, astfel incat fata de acest grup de persoane au fost aplicate mai multe masuri de suspendare a interzicerii drepturilor aferente unui actionar, inclusiv li s-a impus obligatia instrainarii actiunilor detinute in termen de 3 luni, ceea ce s-a realizat, in sensul ca s-au vandut actiunile la bursa de valori, la o valoare mult diminuata", se arata in documentul citat de jurnal.md.Platon a reclamat procurorilor romani ca, desi au fost formulate mai multe cereri si plangeri penale adresate institutiilor competente din Republica Moldova, acestea au ramas fara rezultat si a acuzat ca atat el, cat si persoane apropiate lui au fost supusi unor numeroase actiuni de intimidare din partea autoritatile de la Chisinau."Platon precizeaza ca toate aceste actiuni au fost realizate prin intermediul BNM si a organelor de urmarire penala din RM, determinate de catre Plahotniuc, care si-a exercitat influenta sa asupra persoanelor cu atributii din cadrul acestor institutii, iar ulterior in cursul anilor 2014 si 2015, in contextul unor intalniri dintre Platon si Plahotniuc, direct cat si indirect, prin intermediul altor persoane interpuse, ultimul l-ar fi santajat pe primul, solicitand clasarea dosarelor penale ale lui Platon si ale apropiatilor sai in schimbul unor declaratii notariale cu continut nereal date de catre Platon (referitor la tranzactia secreta sus-indicata)", se mai spune in ordonanta procurorului DIICOT.