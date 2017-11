Documentarul "Brasov 1987. Doi ani prea devreme", difuzat la TVR 1 cu ocazia a 30 de ani de la revolta din Brasov

"Manifestatia din 15 noiembrie 1987 a fost primul protest politic de masa din istoria comunista a Romaniei. Evenimentul este aproape necunoscut. Au trecut de atunci 30 de ani. Populatia Romaniei s-a primenit cu o generatie ce nu cunoaste mai nimic despre intamplarile si patimirile care au marcat profund aceasta societate si i-au denaturat destinul. Nevoia recuperarii memoriei este acuta. De aceea am facut Brasov 1987. Doi ani prea devreme. Un documentar prin care sa le povestim tinerilor de azi ce s-a intamplat atunci, si care sa ramana ca o dovada", spune regizorul Liviu Tofan, citat de TVR 1.Documentarul a fost proiectat in avanpremiera, in luna august, in cadrul Festivalului de Film si Istorii Rasnov 2017, iar pe 2 noiembrie a avut loc o proiectie speciala a filmului la Muzeul Taranului Roman.Revolta anticomunista de la Brasov din 15 Noiembrie 1987 a fost un eveniment politic major, care a anuntat prabusirea comunismului in Romania. Revolta s-a declansat la Intreprinderea de Autocamioane Steagul Rosu, printr-o greva inceputa in data de 14 noiembrie noaptea, la schimbul trei si continuata a doua zi dimineata cu un mars, pana in centrul Brasovului, in fata Comitetului Judetean al Partidului Comunist Roman, noteaza Agerpres.Refuzul autoritatilor comuniste de a dialoga cu demonstrantii a provocat luarea cu asalt a sediului judetenei de partid de catre multimea adunata in fata acestuia. Portretul dictatorului Nicolae Ceausescu a fost dat jos de pe frontispiciul cladirii si incendiat. A urmat interventia brutala a trupelor speciale de securitate, arestarile, torturile celor participanti la mars.Dupa ce initial se anuntase pedeapsa capitala pentru muncitorii arestati, sub presiunea opiniei publice mondiale, comunistii au revenit asupra hotararii, deportand, in urma unui proces inscenat, 61 de muncitori, iar altor 27 de persoane din cele peste 300 arestate si anchetate in sediile Militiei si Securitatii din Brasov si Bucuresti le-au fost schimbate locurile de munca. In 2 ianuarie 1990 s-a constituit la Brasov Asociatia '15 Noiembrie 1987', care, de-a lungul anilor, s-a remarcat prin organizarea a zeci de evenimente privind lupta anticomunista din Romania si tarile din fostul bloc comunist.