Traficul rutier se va restrictiona marti pe arterele adiacente stadionului "National Arena"

Traficul rutier va fi restrictionat marti pe arterele adiacente stadionului "National Arena", unde va avea loc meciul de fotbal dintre echipele nationale ale Romaniei si Olandei, informeaza Brigada Rutiera intr-un comunicat de presa.Zonele cu restrictii vor fi urmatoarele:- Banda I pe Str. Vatra Luminoasa, intre Str. Tony Bulandra si Str. Pierre de Coubertin, incepand cu ora 10.00, gradual, pana dupa inchiderea jocului;- Strazile care fac legatura intre Str. Vatra Luminoasa si Str. Maior Coravu, pe de o parte si intre Bd. Basarabia si Str. Maior Coravu, pe de alta parte, incepand cu ora 10.00, gradual, pana dupa inchiderea jocului;Str. Maior Coravu, de la ora 10.00, gradual, pana dupa inchiderea jocului;- Str. Tony Bulandra, de la ora 10.00, gradual, pana dupa inchiderea jocului;- Str. Pierre de Coubertin, intre Str. Vatra Luminoasa si rondul de la intrarea in Stadionul National Arena, incepand cu ora 10.00, gradual;- Str. Sg. Vasile Serbanica, intre Bd. Basarabia si intrarea in stadion, incepand cu ora 17,00, pana dupa inchiderea jocului;- Bd. Basarabia, pe sensul de circulatie dinspre intersectia cu Bd. Chisinau, spre Piata Hurmuzachi, ora 22.00, pana la defluirea spectatorilor din stadion, spre oras.Totodata, peste 300 de jandarmi vor actiona pentru asigurarea ordinii publice in imediata apropiere a stadionului, precum si pe traseele de deplasare a suporterilor si pentru prevenirea aparitiei unor incidente violente de natura sa afecteze climatul de ordine si siguranta publica.Accesul spectatorilor in stadion se va face incepand cu ora 19.00 doar pe baza de bilete si invitatii, iar pentru a evita aglomeratia in jurul punctelor de intrare in stadion Jandarmeria recomanda suporterilor sa vina din timp.Spectatorii nu au voie sa introduca in stadion bauturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune in pericol securitatea participantilor la aceasta competitie sportiva. Este interzisa afisarea de inscriptii care incita la ura nationala, rasiala, de clasa ori religioasa, la discriminari de orice fel si la violenta.