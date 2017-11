Consultarea initata de Ministerul Educatiei privind manualele tiparite pentru invatamantul primar si gimnazial se incheie marti

Chestionarul s-a adresat exclusiv elevilor, parintilor si cadrelor didactice din invatamantul primar si gimnazial."Chestionarul are o serie de intrebari specifice si este astfel construit incat raspunsurile sa fie filtrate pentru fiecare categorie de respondenti. Nu se solicita date cu caracter personal, iar raspunsurile sunt confidentiale si vor fi utilizate exclusiv in scopul consultarii", precizeaza ministerul.O prima intrebare se refera la necesitatea manualelor tiparite, variantele de raspuns fiind: DA, pentru toate disciplinele, Da pentru anumite discipline, NU.In cazul in care raspunsul este afirmativ pentru toate disciplinele, sondajul se incheie. La fel si in cazul raspunsului negativ.In cazul in care raspunsul se refera doar la anumite discipline, cel chestionat trebuie sa precizeze daca este elev, cadru didactic sau parinte si daca este in mediul rural sau urban.dupa care trebuie sa precizeze disciplinele la care nu este necesar manualul tiparit, pentru ciclul primar sau gimnazial.Demersul se adreseaza cadrelor didactice din invatamantul primar, gimnazial si liceal si presupune completarea unor chestionare online, elaborate in functie de specificul a trei categorii de public: cadre didactice, elevi si parinti.