Gheorghe Piperea si-a dat demisia din functia de consilier onorific al premierului, la cateva ore dupa ce ceruse demisia lui Dragnea

"Am decis sa imi inaintez demisia din functia de consilier onorific al premierului, care a fost de acord.Motivul este ca nu vreau sa acaparez atentia publica si sa deviez, chiar si pentru cateva ore, programul administratiei. Mai importante si urgente sunt codul fiscal si dezbaterea relativa la legile justitiei. Plus conditiile economice setate in laboratoarele financiar-bancare, conditii care se anunta a fi aspre in 2018.Precizez ca nu premierul si nici vreun membru al partidelor de la guvernare mi-au cerut demisia. Initiativa mi-a apartinut.Cine si-a imaginat ca sunt manipulabil, s-a inselat.Raman acelasi", a scris Piperea, pe contul lui de Facebook “Oare cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om, haituit acum de sistemul care pana acum l-a protejat si i-a fost partener? De ce nu demisioneaza dl Dragnea, pentru a putea sa-si probeze nevinovatia si, in plus, sa demonstreze cu glorie ca prezumtia de nevinovatie merita salvata chiar isi in cazul politicienilor? Nu de alta, dar suntem ca intr-o colivie. Cam de mult timp. Up date : iote ca leul tocmai ce dadu coltul pe dupa 4,7. Iat Robor se duce hat - dincolo de 2,2. Iar inflatia mergea si ea in balariile unde fu invitata de profetul vietii de la bnr”, scrisese luni Gheorghe Piperea, tot pe Facebook, dupa ce DNA anuntase un nou dosar pe numele lui Dragnea.