Codrin Stefanescu: Mihai Tudose sa il demita pe Piperea pana joi, daca nu il demite CEX-ul

Stefanescu a spus, la Antena 3, ca premierul trebuie sa il demita pe Piperea pana joi, altfel "o sa i-o ceara CEX-ul", for de conducere al PSD, care se reuneste in acea zi."Pentru pace, prosperitate in partid si pentru o buna guvernare sa rezolvi problema cu dl Pipera", a afirmat Codrin Stefanescu.Chestionat de ziaristi daca va cere demiterea lui Piperea, Liviu Dragnea, declarase, tot luni: "Daca il consiliaza bine si il ajuta (pe premierul Tudose- n.red.) - sa ramana, nu ma intereseaza".