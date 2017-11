Zapada de 44 cm la Balea Lac / Sunt posibile avalanse la peste 2000 de metri in Muntii Fagaras

'Pe fondul vremii relativ calde si al temperaturilor in mare parte pozitive, stratul de zapada din etajul altitudinal 1700-2200 m va continua sa scada usor, iar la peste 2200 m nu va prezenta variatii semnificative. Stratul de zapada este in mare parte stabilizat, dar, pe pantele mai inclinate, prin ruperea placilor sau a crustelor, mai ales in conditiile unor supraincarcari, se pot produce avalanse. Spontan, se pot produce insa si curgeri si avalanse de topire care nu vor angrena volume importante de zapada', potrivit Informarii nivometeorologice.La peste 2.000 de metri in Masivul Fagaras este posibil sa mai ninga pana vineri, potrivit meteorologilor.