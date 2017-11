Carmen Dan, despre numarul mare de jandarmi prezenti la audierea lui Liviu Dragnea la DNA: Jandarmeria pazeste acolo in mod frecvent. A fost o prezenta numeroasa de persoane

Ministrul de Interne, Carmen Dan, intrebat de numarul mare de jandarmi prezenti la sediul DNA in momentul audierii liderului PSD, Liviu Dragnea, cu privire la noul dosar in care este pus sub urmarire penala pentru fraudarea fondurilor UE si constituire de grup infractional organizat si abuz in serviciu, a spus ca jandarmeria pezeste in mod frecvent acolo, in fiecare zi.





Aceasta a adaugat ca “a fost si o prezenta numeroasa de persoane” si ca a fost asigurat dispozitivul pentru a nu fie niciun incident.









In aceea ce priveste o posibila demisie a liderului PSD, Dan a spus ca demisia este un act unilateral de vointa si ca situatia lui Liviu Dragnea este total diferita de cea in in care s-au aflat fostul vicepremierul Sevil Shhaideh si fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, anchetati pentru abuz in serviciu si care si-au dat demisia din Guvern.