Dragnea, dupa ce Piperea i-a cerut demisia: Nu analizez ce spune unul sau altul / Daca il consiliaza bine pe premier, sa ramana, nu ma intereseaza

“Oare cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om, haituit acum de sistemul care pana acum l-a protejat si i-a fost partener? De ce nu demisioneaza dl Dragnea, pentru a putea sa-si probeze nevinovatia si, in plus, sa demonstreze cu glorie ca prezumtia de nevinovatie merita salvata chiar isi in cazul politicienilor? Nu de alta, dar suntem ca intr-o colivie. Cam de mult timp. Up date : iote ca leul tocmai ce dadu coltul pe dupa 4,7. Iat Robor se duce hat - dincolo de 2,2. Iar inflatia mergea si ea in balariile unde fu invitata de profetul vietii de la bnr”, a scris Gheorghe Piperea, luni, pe contul lui de Facebook, dupa anuntul DNA.



"Nu analizez eu ce spune unul sau altul. Ma intereseaza ca in partid lucrurile sa ramana in regula si ma intereseaza ce se discuta in partid", a raspuns Dragnea, intrebat de ziaristi cum comenteaza declaratiile lui Piperea.Chestionat daca va cere demiterea lui Piperea, Liviu Dragnea a raspuns: "Daca il consiliaza bine si il ajuta (pe premierul Tudose- n.red.) - sa ramana, nu ma intereseaza".