Ministerul Educatiei va incepe pregatirea profesorilor pentru noul curriculum national, desi unele dintre programe au fost aprobate de ani de zile, iar scoala a inceput in septembrie

Profesorii din invatamantul primar si gimnazial vor incepe sa fie pregatiti pentru a preda dupa noul curriculum national, la ani de zile dupa ce Ministerul Educatiei a adoptat programele pentru I-IV, respectiv luni de zile in cazul clasei a V-a. Pregatirea profesorilor costa 42 de milioane de euro.









Ministerul Educatiei si Institutul de Stiinte ale Educatiei lanseaza marti proiectul strategic "Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti" (CRED) al carui obiectiv este abilitarea curriculara a 55.000 de cadre didactice din invatamantul primar si gimnazial.









"Proiectul "Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti" reprezinta o interventie sistemica destinata prevenirii fenomenului de parasire timpurie a scolii prin masuri care sa sustina aplicarea inovativa si sustenabila a noului curriculum national si cresterea accesului la experiente de invatare de calitate ale elevilor din invatamantul primar si gimnazial.





Pentru a asigura acoperire nationala, CRED beneficiaza de un parteneriat activ la nivel local: 3 inspectorate scolare judetene (Bihor, Iasi si Bucuresti) si 8 Case ale Corpului Didactic (Botosani, Brasov, Bucuresti, Buzau, Cluj, Olt, Teleorman si Timis). Proiectul se va derula in perioada 2017-2021 si are un buget de pana la 42 milioane de euro", arata un comunicat al MEN, in care anunta semnarea de finantare a proiectului.

Potrivit expertilor in Educatie, acest proiect ar trebui sa fie cel mai important proiect pe Educatie din ultimii 10 ani si cel mai importat proiect al Romaniei in calitate de tara membra UE.