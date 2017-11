Europa Apararii: Dupa 60 de ani de la prima tentativa in domeniu, 23 de tari europene lanseaza o "cooperare intarita" in sectorul militar

PESCO

"Traim un moment istoric pentru apararea europeana", a comentat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, dupa ce ministrii celor 23 de state membre din UE au semnat documentul in care sunt listate 20 de "angajamente" care pun bazele "cooperarii structurate permanente" ().Dupa esecul crearii unei Comunitati europene a Apararii (CED) in urma cu 60 de ani, europenii nu au mai reusit niciun avans in acest domeniu, tarile membre pastrand cu gelozie in maini ceea ce considerau ca tine strict de suveranitatea nationala.Dar succesiunea de crize dupa 2014 (anexarea Crimeii de catre Rusia, conflictul din estul Ucrainei, valurile de refugiati), urmata de votul pentru Brexit si ajungerea la putere in SUA a lui Donald Trump au schimbat datele jocului.Aceasta initiativa este u "raspuns la dezvoltarile atentatelor" din toamna lui 2015, dar si a crizei din Crimeea, a subliniat seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, cand a ajuns la Bruxelles pentru o reuniune cu omologii sai si ministrii Apararii din UE."Este important pentru noi, in special dupa alegerea presedintelui american (Donald Trump), sa ne putem organiza independent, in calitate de europeni. Este o initiativa complementara NATO, dar vedem ca nu va rezolva nimeni in locul nostru problemele de securitate pe care Europa le are in vecinatatea sa. Trebuie sa o facem noi insine", a spus si ministrul german al Apararii, Ursula von der Leyen.Teoretic, aceasta cooperare intarita s-ar putea concretiza intr-un cartier general operational pentru unitatile de lupta ale UE sau intr-o platforma logistica a operatiunilor.Intr-o prima etapa, ar urma sa ia forma proiectelor de dezvoltare de material militar (tancuri, drone, sateliti sau avioane militare de transport) sau a unui spital european de campanie.Peste 50 de proiecte au fost depuse, a spus Mogherini, care spera cava permite economii de anvergura pentru o aparare europeana prea "fragmentata" in raport cu concurenta americana.Pentru majoritatea diplomatilor si expertilor, viziunea franceza asupra, exigenta deoarece ar putea presupune participarea la misiuni potential periculoase, a fost depasita de viziunea germana, care dorea participarea unui numar cat mai mare de tari.Marea Britanie, traditional atlantista si cel mai mare buget militar al UE, s-a opus intotdeauna cu fermitate la tot ce putea evoca fie si de departe o "armata europeana", considerand ca apararea teritoriala a Europei este prerogativul unic al NATO.Dar prin Brexitul asteptat in martie 2019 Londra - care s-a exclus dinalaturi de Danemarca - nu a incercat sa blocheze initiativa.UE vrea sa creeze si un fond pentru a stimula industria europeana a apararii, care va ajunge in timp la 5,5 miliarde de euro anual. In primavara a fost creat, de asemenea, primul sau cartier general militar, care conduce trei operatiuni non-combat in Africa.Irlanda, Portugalia si Malta nu s-au alaturat pana la acest stadiu, care va fi lansat oficial in decembrie.