Tariceanu nu considera ca prin disponibilizarea a o mie de angajati se poate vorbi de concedieri masive

Tariceanu a precizat ca, in 1997, cand era ministru, doar din sectorul mineritului au fost concediate 100.000 de persoane, dand acest exemplu pentru a se intelege "dimensiunea cuvantului masive".El notat insa ca "este necesara decapusarea intreprinderilor de stat", in conditiile in care acestea au au contracte cu "o serie de furnizori de servicii si privati" intr-un sistem in care "toate firmele private fac profit, pierderile sunt pe umerii bugetului de stat"."Cand vine cineva si ia taurul de coarne si face curatenie o sa vedeti ca se poate pune compania pe linia de plutire fara a fi nevoie neaparat de disponibilizari", a aratat Tariceanu.In ceea ce priveste datoriile imense pe care companiile de stat le au la bugetul asigurarilor sociale, liderul ALDE a afirmat ca noile masuri fiscale adoptate de Guvern urmaresc tocmai "corectarea acestei mari anomalii", in care "contributiile sunt retinute angajatilor dar nu sunt varsate la buget"."De aici deriva necesitatea privatizarii activitatilor economice", a mai spus el.