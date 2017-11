Sindicatele din Rompetrol, Lukoil, Michelin, OMV Petrom, Policolor se unesc in incercarea de a anula transferul contributiilor de la angajator la angajat

Actiunile vor fi declansate prin Federatia Nationala din Chimie-Petrochimie, care include sindicatele din Rompetrol, Azomures, Petrotel Lukoil, Michelin, Chimcomplex Borzesti, OMV Petrom, Policolor, Conti Tech, Amplo, Gedeon Richter, Qualicaps, Iprochim."Pentru sistemul privat, statul nu compenseaza aceasta diminuare, neavand in cuprinsul actului normativ vreo norma prin care angajatorul sa fie obligat sa majoreze salariul. In aceste conditii, ramane doar negocierea intre angajator si angajat, daca si in ce procent va majora salariile, pentru a diminua efectul aplicarii OU de modiflcare a Codului Fiscal", arata Federatia, care a cerut confederatiei CNSLR Fratia sa lanseze toate demersurile pentru anularea ordonantei.Mai multe detalii pe profit.ro