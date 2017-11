​Camioanele militare pe care va fi montat sistemul Patriot achizitionat de Romania ar putea fi produse de Rheinmetall la Moreni. PLUS: In ce alte proiecte pentru Armata vrea sa se implice compania germana

"Rheinmetall are un parteneriat foarte bun cu Raytheon si Lockheed Martin, iar sistemul Patriot pe care Romania il achizitioneaza ar putea fi montat pe camioanele noastre. Ar fi cel mai bine pentru Romania sa le produca si sa le intretina in tara", a explicat pentru HotNews.ro Dominik von Wolf Matternich, Head of Key Account Management Romania din partea Rheinmetall Group.Camioanele militare vor fi din familia HX si vor fi de mai multe tipuri, de la 4X4 pana la 8X8, in functie de diferitele tipuri de elemente ale sistemului Patriot (lansatoare, radare, puncte de comanda, generatoare etc). Aceleasi tipuri de camioane au fost deja folosite pentru sistemul Patriot in strainatate, precum si pentru sistemul MEADS dezvoltat de Lockheed Martin.De altfel, Rheinmetall a avut o prezentare a unui camion 8X8 din familia HX in poligonul de teste de la Moreni in urma cu cateva luni.Dincolo de acestea, Rheinmetall mai e interesata de licitatia lansata de Ministerul Apararii pentru 173 de camioane militare, vehicule pe care nemtii vor sa le produca tot la Moreni.Rheinmetall detine 51% dintr-o companie joint-venture cu Man Truck & Bus denumita Rheinmetall Man Military Vehicles si care produce o gama larga de camioane, de la versiuni civile militarizate, la versiuni militare dedicate.Pe langa proiectul transportorului blindat 8X8 Agilis si camioanele militare, reprezentantii Rheinmetall au precizat pentru HotNews.ro ca firma germana mai e interesata sa participe la proiectul corvetelor multifunctionale, a modernizarii fregatelor, dar si la apararea aeriana pe raza foarte scurta (VSHORAD)."Pentru corvete si fregate Rheinmetall poate furniza sistemele de armament, de recunoastere, optica, senzori", a declarat Dominik von Wolf Matternich, precizand ca oferta pentru dotarea si constructia fregatelor va fi facuta impreuna cu un constructor de nave german.Initial, achizitia de corvete multifunctionale a fost incredintata de Romania catre compania olandeza Damen si al sau santier naval de la Galati, insa Hotararea de Guvern care stabilea cadrul procedurii a fost anulata in primavara iar procesul a fost reluat de la inceput.Totodata, Rheinmetall e interesata si de programul de achizitie pentru un sistem de aparare anti-aeriana cu raza foarte scurta (VSHORAD) si va prezenta autoritatilor romane o oferta bazata pe un tun antiaerian Oerlikon care poate fi montat pe nave, pe vehicule blindate sau la sol.Un alt proiect de care compania germana este interesata este cel al noii arme de asalt pentru dotarea militarilor romani."Vrem sa participam cu o oferta impreuna firma autostriaca Steyr Mannlicher cu care am intrat si in competitia din Germania pentru inlocuirea actualei arme de asalt G36", au mai precizat reprezentantii Rheinmetall pentru HotNews.ro.La inceputul anului Rheinmetall si Steyr Mannlicher au prezentat modelul de arma de asalt RS556 (5,56 X 45mm).