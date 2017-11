DNA despre actionarul Teldrum: Fiscuci Marian a devenit scriptic actionar majoritar al Teldrum si a acționat și ca un interpus al lui Liviu Nicolae Dragnea în administrarea societății comerciale

" (...) În vederea asigurării pe termen lung a beneficiilor pentru membrii grupului infracțional organizat, activitatea infracțională a fost concepută în etape, în funcție de structura unității administrativ teritoriale, a societăților controlate de membrii grupului infracțional organizat și de funcțiile și influența pe care aceștia le-au dobândit.

Activitatea de pregătire și modul de acțiune al grupului organizat a impus, în principal, următoarele etape:

- Privatizarea Tel Drum SA și transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Județean Teleorman în sfera de influență și control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse (...)",

"Tel Drum a înghițit în ultimii zece ani peste 2 miliarde de lei de la buget. Adică peste 80 la sută din încasările totale ale corporației. Cele mai multe contracte publice au fost câștigate în Teleorman, o bună parte chiar de la instituțiile din subordinea lui Dragnea, Consiliul Județean sau primăriile PSD"

De-a lungul timpului, au existat mai multe acuzatii ca Dragnea conduce Teldrum prin interpusi. In timpul documentarii afacerii Belina, fostul baron de Teleorman, Teodor Nitulescu, a declarat pentru HotNews.ro ca liderul PSD i-a propus sa preia amandoi Tel Drum si sa imparta compania de constructii atunci cand a fost privatizata in 2001.In 2006, la Registrul Comertului figurau ca actionari ai Tel Drum- 9,33%,– 43,99%, iar- 44%, toti trei fiind fosti colegi de-ai lui Liviu Dragnea.De atunci, actionariatul a devenit ascuns, actiunile companiei fiind la purtator. Altfel spus, cel care se afla in posesia actiunilor este automat proprietarul companiei, fara sa fie nevoie de acte de vanzare – cumparare care sa ateste calitatea de proprietar. Simpla detinere a actiunilor atesta aceasta calitate.Petre Pitis devine presedintele Consiliului de Administratie de la Tel Drum pe 30 iunie 2008. Teodor Nitulescu a declarat pentru Hotnwes.ro ca, in opinia si din informatiile sale, Tel Drum este companie controlata de Liviu Dragnea, iar actionarii sunt doar de fatada, interpusi.Reamintim ca ferma de porci din Salcia, cu o valoarea de cateva milioane de euro, a trecut de la Petre Pitis, directorul general si presedintele consiliului de administratie al Tel Drum, la fiul lui Dragnea (Razvan Valentin Dragnea), via un intermediar, contra unei sume de doar 450 de lei. (Vezi detalii aici ).Intr-o ancheta publicata de Rise Project in aprilie 2017 intitulata " Dragnea - oamenii si banii ", se arata ca