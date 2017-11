Mai multi membri PSD s-au prezentat, luni, la DNA in semn de sustinere fata de Liviu Dragnea, audiat de procurori

Zeci de membri marcanti ai PSD, printre care secretarul general Marian Neacsu, vicepremierul Paul Stanescu si deputatul Claudiu Manda, s-au strans, luni, la DNA pentru a-l sustine pe liderul partidului, Liviu Dragnea, care a fost audiat de procurorii anticoruptie.





Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat in fata sediului DNA ca se afla acolo in semn de sustinere fata de liderul partidului Liviu Dragnea.





"Este un mesaj de sustinere. Eu as spera ca nu are nevoie. Noi credem ca orice coleg are nevoie de sustinere", a declarat la intrarea in sedil DNA Marian Neacsu, care a subliniat ca membrii partidului au decis singuri sa vina sa il sustina pe Dragnea.





"Am decis noi. Este vorba de un coleg, presedintele partidului, cat nu este declarat vinovat functioneaza prezumptia de nevinovatie (...) Vrem ca presedintele sa se bucure de sustinere. Nu vad nimic anormal, nu am venit sa luam cu asalt", a mai spus el





Claudiu Manda a declarat si el ca a venit sa il sustina pe seful partidului, pentru ca " nu ar trebui sa fie molestat, batjocorit".





"In fata legii nu are nevoie de sustinere in fata legii.Nu am venit sa facem presiuni. nu vreau sa speculez, dar cumva e de asteptat. La Comisie acolo se stiu multe lucruri.

In fata sediul PSD se afla si cativa contestatari ai lui Dragnea.





La aceasta ora, este audiat la DNA si omul de afaceri Marian Fiscuci, fost administrator al Tel Drum. Omul de afaceri, care este cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala, a ajuns la DNA inaintea lui Dragnea.





La sediul DNA au fost mobilizate forte de ordine impresionante.





Anuntul privind prezenta lui Dragnea la DNA a fost facut cu o zi in urma chiar de el, care nu a precizat insa in ce dosar a fost chemat de procurorii anticoruptie. "Voi merge maine la DNA", a spus Dragnea, duminica, la sosirea la Congresul Tineretului Social-Democrat.





In ceea ce priveste dosarul in care a fost citat, Liviu Dragnea a spus: "Ce conteaza?". "Tot acest circ nu ar avea rost daca nu as fi citat", a continuat liderul PSD.