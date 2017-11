Presedintele PSD Liviu Dragnea este asteptat astazi la DNA

Liderul PSD Liviu Dragnea merge luni la DNA. Anuntul a fost facut chiar de el cu o zi in urma, fara insa a preciza in ce dosar a fost chemat de procurorii anticoruptie, relateaza News.ro.









"Nu este nicio surpriza, am spus-o de la inceput ca tot acel circ n-ar avea rost daca eu n-as fi chemat acolo. O sa merg, sigur. Maine, da", a spus Dragnea, duminica, la sosirea la Congresul TSD.





Liderul PSD nu a dorit sa spuna in ce calitate se va prezenta la DNA, in ce dosar sau daca este vorba despre un nou dosar.





"Ce dosar? Eh, ce conteaza? Ca sa fiu acolo (...) La mine cred ca se trece direct in faza a doua, nu ne jucam", a raspuns el.





Dragnea a sustinut ca vineri nu a fost citat la DNA si ca luni a fost chemat in fata procurorilor.





Intrebat daca se asteapta la o solicitare a DNA catre Parlament pentru avizarea urmarii penale in cazul sau, Dragnea a raspuns: "S-ar putea sa fie cam mult".





"DNA are in lucru mai multe dosare care l-ar putea viza pe Dragnea: dosarul Belina privind transferul bratului Pavel si al insulei Belina din proprietatea statului in cea a Consiliului Judetean Teleorman prin Hotarare de Guvern (HG), dosarul Tel Drum, dar si dosarul deschis ca urmare a investigatiei Rise Project privind existenta unor afaceri ale lui Liviu Dragnea in Brazilia.





De asemenea, Romica Parpalea, denuntatorul lui Dragnea in dosarul "Referendumul" si cel care in 20 iulie a depus in 19 octombrie o sesizare referitoare la legaturile dintre Tel Drum si Liviu Dragnea, a fost la DNA pentru a oferi detalii in legatura cu acest dosar. El a anuntat ca a depus plangeri penale atat impotriva lui Liviu Dragnea, cat si impotriva lui Carmen Dan.





In ceea ce-l priveste pe Liviu Dragnea, el a apreciat ca este vorba despre trafic de influenta si abuz in serviciu.Barbatul sustine ca detine probe reprezentand documente, inscrisuri, declaratii de martori in sprijinul acuzatiilor sale.