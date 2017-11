ONG-ul Conventia Nationala pentru Monarhie Constitutionala: De 4 ani, Regele Mihai se afla in spatele unui zid de tacere, pe care cu siguranta nu el l-a ridicat. Deciziile semnate in numele Regelui in ultimii ani contrazic profund tot ceea ce El a exprimat public

"Majestatea Sa este tinuta departe de supusii sai, prin decizia Familiei Regale restranse, singura care ne informeaza, cand crede de cuviinta, atat in legatura cu deciziile Regelui, cat si cu evolutia starii sale de sanatate", adauga reprezentantii Conventiei Nationale pentru Monarhie Constitutionala."Deciziile semnate in numele Regelui Mihai in ultimii ani contrazic profund tot ceea ce El insusi a exprimat public, in Romania si nu numai, din 1990 pana acum cativa ani, cand boala si varsta l-au coplesit. De aceea credem ca deciziile majore, ca aceea privind inlaturarea principelui Nicolae din linia de succesiune (cel cu care Majestatea Sa a legitimat viitorul monarhiei in aprilie 1992) si tranzactia inacceptabila cu PSD-ul si emisarii lui cu dosare penale, pentru ca Legea Institutionalizarii Casei Regale sa fie votata in regim de urgenta in Parlament, nu-l reprezinta", mai spun reprezentantii ONG-ului.Ne punem speranta si ne rugam la Bunul Dumnezeu de a face o minune si de a-l reda pe Rege romanilor! Ceea ce sta in puterea lui Dumnezeu nu putem schimba. Insa, constatam cu tristete ca, de aproximativ 4 ani, Regele Mihai se afla in spatele unui zid de tacere, pe care cu siguranta nu el l-a ridicat. Majestatea Sa este tinuta departe de supusii sai, prin decizia Familiei Regale restranse, singura care ne informeaza, cand crede de cuviinta, atat in legatura cu deciziile Regelui, cat si cu evolutia starii sale de sanatate. Desi aceasta din urma a creat o legitima stare de ingrijorare in randul romanilor, a si starnit multe confuzii care au provocat comentarii si presupuneri inacceptabile pentru statura "marelui Rege Mihai" cum este apreciat in cancelariile lumii. In calitatea sa de fost sef de stat, ultimul dintre cei care au contribuit la infrangerea Germaniei fasciste si ultimul mare monarh de rit bizantin din Europa, personalitate istorica de talie mondiala, Majestatea Sa Regele Mihai trebuie sa se bucure de calificarile cele mai inalte din domeniul asistentei medicale, de transparenta buletinelor sale medicale, transmise periodic, la vedere, nu prin intermediari, de somitatile medicale care-i asigura tratamentele. Acest fapt nu s-a petrecut, hotararea izolarii Majestatii Sale Regele Mihai fata de supusii sai fiind in intregime asumata de Familia Regala restransa.Deciziile semnate in numele Regelui Mihai in ultimii ani contrazic profund tot ceea ce El insusi a exprimat public, in Romania si nu numai, din 1990 pana acum cativa ani, cand boala si varsta l-au coplesit. De aceea credem ca deciziile majore, ca aceea privind inlaturarea principelui Nicolae din linia de succesiune (cel cu care Majestatea Sa a legitimat viitorul monarhiei in aprilie 1992) si tranzactia inacceptabila cu PSD-ul si emisarii lui cu dosare penale, pentru ca Legea Institutionalizarii Casei Regale sa fie votata in regim de urgenta in Parlament, nu-l reprezinta.Exista un singur Rege Mihai care a spus: "... nu cred ca exista nici macar un singur om in viata, pe acest pamant, care sa aiba dreptul moral de a-mi cere socoteala. Ceea ce eu, familia mea si tara au pierdut in anii comunismului nu este masurabil. Nu se poate, deci, pune problema ca eu sa primesc avantaje materiale de la nimeni. Ceea ce a fost furat este incomensurabil: in termeni materiali, morali si de demnitate nationala. (...) Coroana Romaniei apartine poporului roman. Face parte din patrimoniul sau national. Membrii Familiei Regale pot reprezenta Coroana, dar nu este a nici unuia dintre ei". Intelege oricine ca, in Romania, Elvetia sau oriunde altundeva, nu pot exista ONG-uri numite "Coroana Romaniei".Recent s-a petrecut un fapt in intregime asumat de Familia Regala si de personalul angajat al acesteia - si anume decizia de a-l impiedica pe principele Nicolae de a-si vedea bunicul. Regele Mihai a primit Sfanta Impartasanie, ceea ce presupune iertarea si impacarea cu tot si cu toate. Incalcand sacralitatea Impartasaniei, Familia Regala l-a impiedicat pe Principele Nicolae sa-si vada bunicul pe patul de suferinta, a saptea oara la rand, de asta data apelandu-se chiar la organele Politiei elvetiene. Scandalul provocat de Familia Regala a deteriorat grav insasi imaginea Monarhiei ca singura sansa pentru renasterea Romaniei, demonstrand ca pentru urmasii Regelui, cu exceptia tocmai a celui care a fost indepartat chiar fizic de bunicul sau, nu primeaza viitorul legitim al reintoarcerii la ordinea constitutionala monarhica (se pare ca ultima pe lista preocuparilor Familiei Regale), cat, mai ales, problemele legate de succesiunea bunurilor materiale si nu simbolice ale Coroanei Romaniei si intoarcerea Romaniei la normalitate, la Monarhia Constitutionala.Ingrijorarea noastra, legitima si in sufletele tuturor romanilor care cred in Tara si Rege este justificata de realitatea comunicatelor Familiei Regale, departe de spiritul si litera Regelui Mihai. In aceste clipe, cand Majestatea Sa, cu evlavie si credinta, se pregateste de inaltarea la Cer, atitudinea celor din imediata apropiere incalca grav morala crestina. Intreaga Familie Regala (fiice, nepoti si stranepoti), precum si rude apropiate din Casa Regala Britanica si din Regatul Spaniol) au dreptul de a-l vedea si de a se ruga la patul de suferinta al Regelui Mihai. Iar cetatenii Romaniei, ca si opinia publica internationala, au dreptul sa afle in cel mai direct mod, cine sunt medicii care-l trateaza pe Majestatea Sa si care este starea sa.Un lucru simplu si normal care ar stinge comentariile conform carora Regele este tinut artificial in viata pana cand se voteaza Legea Institutionalizarii Casei Regale. Aceasta ipoteza, din ce in ce mai des auzita, a fost alimentata chiar de decizia Familiei Regale restranse de a impiedica accesul oricui la capataiul Regelui Mihai, in afara unui cerc de intimi, dintre care, despre unii s-a afirmat ca au legaturi cu serviciile secrete din Romania. Daca este adevarat, Majestatea Sa s-ar afla astfel intr-un ultim arest, chiar spre capatul vietii Sale si toate deciziile care ne sunt transmise si despre care ni se spune ca apartin Regelui, pot fi puse sub semnul indoielii. Pentru a dovedi ca lucrurile nu stau astfel, intrebarea noastra legitima, ca si a tuturor romanilor care asteapta un semn clar de la reprezentantii Casei Regale este una esentiala si la care un raspuns este usor de dat, iar o tacere este, in sine un raspuns: acum, cand Regele este aproape de inaltarea Sa la Cer, ii vor duce ei mostenirea spirituala mai departe, sau sunt preocupati doar de cea materiala? Pe scurt, cu tot respectul si deferenta, Alteta Sa Principesa Margareta ar trebui, dincolo de scandaluri care coboara prestigiul Familiei Regale, sa ne raspunda - mai crede Alteta Sa in viitorul monarhic al Romaniei si este gata, ca si tatal sau, Regele Mihai, sa jertfeasca totul pentru acesta? In asteptarea unui raspuns sau al continuarii unei taceri care delegitimeaza pe zi ce trece, sa ne rugam cu totii pentru sanatatea Majestatii Sale Regele Mihai. Asa sa ne ajute Dumnezeu!