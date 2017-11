​FOTO Cum va arata transportorul blindat ce va fi construit de nemtii de la Rheinmetall la uzina din Moreni. Noi detalii despre AGILIS 8X8

Reprezentantii companiei germane Rheinmetall, care detine 50% din actiunile companiei nou infiintate Romanian Military Vehicle Systems S.A. (50% apartine Ministerului Economiei), au declarat pentru HotNews.ro ca proiectul dezvoltarii si producerii in Romania a unui nou transportor blindat amfibiu 8X8 denumit AGILIS este in grafic. Astfel, infiintarea companiei de tip joint-venture romano-germana a fost finalizata, iar structura de conducere este formata dintr-un board administrativ si un manager general, o structura care se va schimba la fiecare doi ani, managementul fiind astfel asigurat pe rand ba de partea germana, ba de partea romana."Proiectul merge mai departe. Pana la final de an speram sa semnam cu Ministerul Economiei acordul de finantare pentru faza de dezvoltare. Este vorba de 234 de milioane de euro pentru o perioada de trei ani. Semnarea acestui acord cu Ministerul Economiei va fi momentul T0 pentru noi", a precizat Thorsten Kutz, membru in boardul noii companii Romanian Military Vehicle Systems (RMVS)."Dezvoltarea unui nou produs militar implica mult timp si multe resurse. Nu e ca si cum ai cumpara un produs 'off the shelf' [n.r. la cheie]", a mai spus Kutz."Ulterior, dupa demararea dezvoltarii, va trebui ca Ministerul Apararii sa porneasca o procedura de achizitie publica si sa semnam un contract. Primul transportor AGILIS va fi livrat pana la final de 2020", a explicat Karl Ulrich Zulauf, General Manager al RMVS.Proiectul Rheinmetall-Moreni a demarat in urma cu un an, insa de curand Ministerul Economiei si Ministerul Apararii au semnat o intelegere cu General Dynamics European Land Systems pentru achizitia a unui numar de 227 de transportoare blindate neamfibii Piranha V asamblate la Uzina Mecanica Bucuresti. Initial, insa, planul era ca toate cele peste 600 de transportoare de care are nevoie Armata sa fie fabricate la Moreni."Mediul competitiv s-a mai maturizat intre timp", a explicat Dominik von Wolf Matternich, Head of Key Account Management Romania din partea Rheinmetall Group. "Romania avea nevoie si de transportoare care sa intre in dotare rapid, ori Agilis eu un produs nou care intai va trebui sa fie dezvoltat. Cu Agilis insa, pentru ca va fi dezvoltat de o companie romaneasca practic, drepturile intelectuale ale produsului vor ramane Romaniei", a mai precizat Dominik von Wolf Matternich.Intrarea in schema a celor de la General Dynamics-Mowag cu transportorul Piranha V a schimbat practic si numarul de transportoare pe care Rheinmetall la avea in plan sa le produca la Moreni. Astfel, in noul plan vor fi in total intre 350 si 480 de transportoare si vehicule derivate (puncte mobile de comanda, medevac, vehicule CBRN, mortiere/aruncatoare de bombe calibru 120 mm, vehicul de reparatii)."Depinde de noi cat de rapid ne vom misca cu dezvoltarea si producatia ca sa putem contracta si livra cat mai multe transportoare pentru MApN", a mai explicat managerul general RMVS.Potrivit strategiei Rheinmetall, productia locala doar pentru transportoarele destinate Armatei Romane ar insemna de lucru cel putin pana in 2029, in timp ce perioada de mentenanta a intregii flotile de vehicule pe toata durata de viata a transportoarelor va fi efectuata tot in Romania pana in 2055."Focusul va fi pe transportorul AGILIS 8x8 amfibiu, iar variantele derivate vor veni si ele dupa. Nu vor fi amfibii, dar ar putea fi - in functie de nevoi si specificatiile cerute", a explicat Karl Ulrich Zulauf, General Manager al RMVS.Odata cu demararea dezvoltarii si productiei transportorului 8X8 la Moreni, Rheinmetall spera sa fie in pole-position si pentru proiectul transportorului 4X4 de care MApN ar avea nevoie in numar de circa 400.Rheinmetall spera insa ca transportorul AGILIS produs in Romania sa fie destinat si pentru export, intrucat modelul va fi unul nou in gama companiei germane si va completa oferta militara, situandu-se intre transportorul 8X8 Boxer, mult mai greu, si alte variante mai usoare sau 6X6.Pe langa transportor, Rheinmetall vrea sa produca in Romania si un nou tun de 30 de mm pe care sa-l puna pe viitorul 8X8 Agilis, dar si camioane militare*. (*detalii intr-un articol viitor)"Avem un parteneriat bun cu ROMARM pentru ca noi producem tunul de 25 mm de pe turela de pe MLI [n.r. Masina de Lupta a Infanteriei]", a explicat Dominik von Wolf Matternich.In afara de realizarea in tara a tunului, Rheinmetall ar mai vrea sa produca, impreuna cu Uzina Automecanica Moreni, diferite componente din contracte semnate deja in alte tari in conditiile in care firma germana sa pregateste sa incheie cel mai bun an al sau, iar comenzile actuale depasesc capacitatile de productie din diferitele sale unitati.Infiintarea Romanian Military Vehicle Systems la Moreni, demararea dezvoltarii si a productiei transportoarelor Agilis pentru Armata Romaniei va presupune crearea a cel putin 120 de locuri de munca in compania joint-venture, dar si a peste 300 de locuri de munca in actuala Uzina Automecanica Moreni, sustin reprezentantii Rheinmetall.Pentru AGILIS circa 87% din componente vor fi produse si furnizate din Romania, doar motorul si driveline-ul venind de afara. Carcasa vehicului, pentru toata seria de variante, va fi confectionata de Uzina din Moreni, potrivit Rheinmetall.Lungime: 8.02 mLatime (fara oglinzi exterioare): 2.99 mInaltime (normala APC): 2.5 mGarda la sol: 0.43 mMotor: 612 PS Liebherr R6Carburant: Diesel, F34/63/JP-8Cutie viteze: ZF automataViteza: 100+ km/hRaza actiune: 800+ kmPanta transversala max: 60 %Panta longitudinala max: 30 %Viraj (Radius): 9,5 mProtectie mine, capcane mine (IEDs) si arme de foc de calibru micSistem modular extensibil de protectieSuspensie independentaStatie de arma: standard tehnica actuala 30 mm / Pana la 150 lovituriMitraliera coaxiala 7.62 mm / Lovituri 400 coaxialeOptica separata pentru comandantsofer + comandant + tragator + 7 luptatori