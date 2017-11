VIDEO Aproape 1.000 de protestatari s-au strans in fata Guvernului si s-au dus apoi la sediul PSD / Manifestatii si in alte orase din tara

Protestatarii incep sa plece in grupuri mari, au mai ramas doar cateva suteProtestatarii au ajuns la sediul PSD, unde scandeaza "Cuib de hoti si de mafioti!", "Hotii, hotii!" , "Fara prag!", "Demisia!", "Tradatorii!", "Infractorii!", "Sobolanii rosii!", "Abrogati si apoi plecati!" si "Anticipate!Protetstarii pleaca in coloana spre sediul central al PSD, transmite reporterul HotNews.ro. La acest moment sunt aproape 1.000 de protestatari. Se scandeaza: "PSD, ciuma rosie".Circa 100 de protestatari s-au adunat in Piata Unirii din Iasi, purtand steaguri tricolore, dar si ale Uniunii Europene si SUA. Oamenii scandeaza "PSD, ciuma rosie", "Hotii, Hotii", "Legile voastre, niste dezastre" si "Nu la guvernare, Dragnea la inchisoare". Pe pancarte se poate citi printre altele "Demisia", "Justitie, nu coruptie" si "Cine a votat hotii?". (news.ro)Cateva sute de persoane protesteaza si la Cluj Napoca si Brasov, iar cateva zeci la Bistrita, Pitesti, Galati, Alba Iulia, Baia Mare si Tulcea, informeaza Agerpres.Duminica trecuta a avut loc un protest masiv la Bucuresti, peste 20.000 de oameni scandand "Nu vrem sa fim o natie de hoti!" si cerand demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Un alt protest, cu cateva mii de oameni, s-a desfasurat miercuri, cand in sedinta de guvern s-au adoptat modificarile la Codul Fiscal.Imagini din prima parte a protestului de duminica:Mici manifestatii au loc si in alte orase din tara: