Mihnea Nastase, fiul lui Adrian Nastase, s-a inscris in PSD

Mihnea Nastase, fiul fostului premier Adrian Nastase, s-a inscris de curand in PSD, fiind in Organizatia de tineret a sectorului 1. El a precizat ca eu existat influente de stanga din familie, acestea avand o influenta asupra deciziei sale, informeaza Agerpres.





Mihnea Nastase considera ca nu este momentul prielnic pentru a se discuta daca PSD a fost nedrept cu tatal sau.





"Nu cred ca este un moment prielnic sa discutam despre chestiunile astea, cred ca e momentul sa ne uitam spre viitor in momentul asta si avand in vedere ca am participat la un congres unde deschidem viitorul TSD-ului cred ca trebuie ar sa ne gandim la aceasta chestiune. Cred ca este momentul sa incep sa ma gandesc la anumite strategii de viitor. Sunt pur si simplu foarte fericit sa am reusit sa intru in organizatia TSD si PSD si ca voi reusi sa sustin macar prin prezenta mea aici proiectele partidului", a declarat Mihnea Nastase la Romexpo, unde a participat la Congresul TSD.





Fiul fostului premier a mentionat ca nu mai este consilier al europarlamentarului PSD Catalin Ivan, care a avut in ultima perioada mai multe pozitii critice la adresa conducerii partidului.





"Nu mai sunt consilier al lui Catalin Ivan. Acum am o alta functie de consilier in cadrul delegatiei romane socialiste de la Parlamentul European. Evident, nu doresc sa comentez in niciun caz deciziile pe care le iau unii si altii. Pana la urma fiecare isi vede interesul si prin deciziile lor se gandesc la strategia de viitor", a aratat Mihnea Nastase.